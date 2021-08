Foulquier, en València: “Bordalás es muy buen entrenador. Ya lo está demostrando”

José Bordalás sigue sumando efectivos a su causa. Tras las contrataciones de Omar Alderete y Marcos André, hoy será el turno de Dimitri Foulquier. Tal y como adelantamos en la tarde de ayer en COPE, el Valencia CF alcanzó un principio de acuerdo con el Granada CF para hacerse con sus servicios, a falta de la revisión médica. Foulquier, con permiso de su club, viajó anoche por carretera a la capital del Turia y esta mañana, ha acudido a las instalaciones del hospital IMED para someterse a las pertinentes pruebas médicas, previo paso a firmar su nuevo contrato que lo vinculará con el Valencia CF para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2025, tal y como desveló El Desmarque Valencia.

Foulquier, otro soldado para Bordalás



Antes de entrar a la clínica, el futbolista se mostró muy satisfecho por llegar al Valencia CF. “Muy contento la verdad, de momento no hay nada oficial pero estoy muy contento”, aseguró. Preguntado por la importancia de Bordalás en su contratación, Foulquier lo tuvo claro. “Supongo que muy importante. Pero aquí lo importante es el club y vamos a trabajar y punto”, a lo que añadió: “es muy buen entrenador, ya lo está demostrando. No he hablado con él”.

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



?? FOULQUIER, a punto



?? El @valenciacf alcanza un principio de acuerdo para contratar al lateral del @GranadaCdeF a falta de la revisión



?? Está previsto que viaje en las próximas horas



?? Aquí los detalles @COPEhttps://t.co/TjWpZw0uAz — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) August 26, 2021

Foulquier tiene 28 años, nacido en la localidad francesa de Sarcelles, procede del Granada CF y es petición de José Bordalás, quien coincidió con el futbolista en su anterior etapa en el Getafe CF. La operación se ha cerrado en torno a los 2’5 millones de euros fijos, más casi uno en variables por objetivos.

Alderete fue la primera petición de Bordalás



Se trata de un futbolista al que su técnico considera un atleta. Fuerte, disciplinado tácticamente y polivalente. Llega para elevar la competencia en el lateral derecho a Thierry Correia y para actuar, cuando la ocasión lo requiera, en la posición de interior.

Marcos André pasando la revisión



Otro refuerzo más del gusto de Bordalás, a falta de pocos días para el cierre del mercado. La entidad de Mestalla sigue buscando algún jugador más que pueda completar la plantilla, sin olvidarse de otro de los objetivos del técnico alicantino: dar salidas a aquellos jugadores con los que no cuenta. Caso de Rubén Sobrino, Manu Vallejo, Jason Remeseiro o Cristian Rivero.