Flor Bonsegundo: “La jugada previa a la definición fue más importante”

Un golazo. Estratosférico. Una jugada para el recuerdo. Tuvo de todo. Una galopada que arrancó en campo propio, pura potencia de tren inferior. Un recorte para zafarse de la primera rival y seguir con la conducción. Velocidad, cabeza alta y balón pegado al pie presagiando que lo mejor, estaba por llegar. Por delante de ella ya solo quedan dos centrales y muchos metros todavía por delante. Recurso maravilloso: toque suave, elevado, para realizar un autopase entre las dos rivales. El balón por dentro y ella por fuera. Ya en el borde del área, la guardameta rival sale a achicar. Se acabó correr, toca finalizar. Empeine por debajo del balón, cuádriceps duro y tenso y toda la fuerza en la palanca para ejecutar sutilmente por encima. No fue una vaselina al uso, fue una cuchara perfecta para alojar la pelota al fondo de la red. Descomunal.

Flor encarando para marcar

Así fue el gol de María Florencia Bonsegundo (Morteros, Córdoba, Argentina, 14 de julio de 1993). Flor, como se la conoce, dio el salto hace tres temporadas al fútbol español procedente de su Argentina natal, en busca de relanzar su carrera deportiva. Su ambición y sus ganas de seguir creciendo, la llevaron a cruzar el charco para apostar por un campeonato mucho más profesional. Fichó por el Sporting de Huelva y, tras su debut en la Liga Iberdrola, recaló en el Valencia CF.

Anoche en El Partidazo de COPE, nos contó el sabor amargo que le dejó conseguir uno de los goles del año. Un tanto que sirvió para abrir el marcador frente al Real Betis pero no para sumar ningún punto, ya que terminaron perdiendo el encuentro por 2 tantos a 1.

Flor con Argentina

¿Ya vio el gol? “Sí, me lo han mostrado las compañeras. Nunca me pasó convertir así, pero es un puntito a favor la jugada previa antes de la definición fue más importante. El cambio de velocidad, poder hacer un autopase me dejó el mano a mano. Eso fue clave”.

Etapa en España. “Es mi segunda temporada en el Valencia CF, antes jugué en el Sporting de Huelva. Vengo del fútbol argentino, estoy muy contenta. Es totalmente diferente el fútbol de España al de Sudamérica. Se vive otra realidad. Estoy muy contenta de poder estar aquí y seguir creciendo”.

Momento en que realiza la vaselina

Lástima no puntuar. “Lo bonito del gol queda para mí en un costado, por no poder llevarnos la victoria o el empate. Fue un golpe”.

¿Qué precio tiene ficharle? “No, no sé muy bien la cláusula que tengo. Mi contrato con el club termina al final de temporada. Mi idea siempre fue la de seguir aquí, en España. Ojalá pueda estar mucho tiempo”.