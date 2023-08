Felipe da por hechas las ventas de Cárdenas y De Frutos

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, aseguró que espera cerrar entre este miércoles y el jueves la venta de los futbolistas Jorge De Frutos y Dani Cárdenas al Rayo Vallecano. Las cifras, como desveló el lunes COPE, son las siguientes: por Cárdenas el Levante UD ingresa algo menos de 1 millón es de euros y se queda el 50% y por De Frutos el Levante UD recibirá la mitad de los 4,5 millones que paga el Rayo Vallecano.

Miñambres explicó que la venta de De Frutos está "bastante avanzado" y aunque la del guardameta Cárdenas lo está "un poco menos", se mostró confiado en completar las dos operaciones en las próximas horas. "Esperemos que se puedan cerrar entre hoy y mañana. Esperemos que no surja nada y que se pueda cerrar", dijo a los medios de comunicación el director deportivo del Levante.



Además, Miñambres adelantó que hasta que no se complete la venta de Cárdenas no incorporará un portero a la plantilla. Sin embargo, como desveló COPE el lunes, el elegido es Andrés Fernández, con quien el Levante UD ya ha alcanzado un acuerdo para firmar un contrato de una temporada más otra opcional.

