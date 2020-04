La Euroleague no descarta a Valencia Basket

Euroleague Basketball ha querido marizar algunas de las informaciones publicadas en torno al futuro de la competición para precisar varias cosas. La primera es que la principal intención de la organizadora de la mayor competición continental de baloncesto es que se puedan celebrar las seis jornadas que restan de la 'Regular Season' para determinar el nombre de los ocho clubes que coparían las primeras posiciones de la tabla para, a continuación, disputar muy probablemente una Final a ocho, en lugar de los habituales playoffs y Final a cuatro que incialmente estaba prevista en la localidad alemana de Colonia.

La prioridad es que se jueguen las seis jornadas que quedan a puerta cerrada o en una sede conjunta

Jordi Bertomeu, CEO de Euroleague, pretende que esas seis jornadas tengan lugar en las canchas correspondientes, aunque sea a puerta cerrada, pese a que no se descarta la posibilidad de establecer una sede que pueda acoger los 54 partidos restantes. En ningún caso se trabaja con la opción de dar por concluida la fase regular.

Valencia Basket ocupa la novena plaza, a un triunfo del octavo y después de encadenar cuatro derrotas de manera consecutiva, la última frente al Olimpia de Milán en una Fonteta desértica y con un triple final de Micov para los italianos.

Colom se lleva las manos a la cabeza tras el triple de MicovFoto: Gigantes

La posibilidad de que se celebre directamente la Final a ocho entre los mejor clasificados existe, pero está en un segundo plano. De hecho, desde Valencia Basket no se descarta la opción de recibir una wild card (invitación) de cara a la próxima temporada por parte de Euroleague en caso de que no se pueda disputar ni un partido más de la competición, porque una de las premisas con las que trabaja Bertomeu es que no se dispute ningún partido más allá del mes de julio.