Enric Carbonell, CEO de Valencia Basket: "Nos hemos ganado el derecho a soñar"

Valencia Basket juega el martes por la noche (21:45h) un partido de playoff de la Euroliga quince años después. Son 5.507 días esperando que la ciudad acoja un choque de esta dimensión. Aquella serie al mejor de cinco fue ante el Real Madrid y se forzó el quinto y definitivo en tierras madrileñas. En esta segunda experiencia, las ventaja de campo sería valenciana, aunque la envergadura del desafío es casi hasta mayor. Llega al Roig Arena un descomunal Panathinaikos, con la plantilla más cara de la competición, con su mejor racha de la temporada... justo cuando llega el momento de los títulos. Pase lo que pase, lo de hoy es historia y COPE quería saborearlo con uno de los máximos responsables de una temporada única, Enric Carbonell, el director general taronja desde 2022.

-Enric, buenas tardes. Bienvenido a Deportes COPE Valencia. ¿Cómo vive las horas previas a una noche así?

Bueno, con esta sensación en la barriga de día especial, de día bonito, de mucha ilusión. Por lo que uno vive y, sobre todo, por los mensajes que va recibiendo a lo largo del día. Todo hace que hoy cuando uno se levanta, pues el día es un poco diferente.

-¿Cuánto vértigo se siente ante un momento así?

Yo no diría que la palabra sea vértigo, sí que es responsabilidad, sí que es ilusión, sí que es motivación. Nosotros lo decíamos en septiembre, nosotros no hubiésemos pensado nunca estar aquí y no es sólo el estar, sino cómo hemos llegado siendo fieles a nuestra identidad. Ha habido momentos más complicados o menos, pero siempre hemos apostado por esto y es la recompensa a un trabajo enorme. Por lo tanto, tenemos que disfrutar. Yo creo que en cambio Panathinaikos sí que tiene el punto de presión. Ellos en septiembre sí que pensarían en la final, en la Final Four en Atenas, en su casa. Por eso digo que no es tanto vértigo, sino ilusión, responsabilidad y estar muy contentos por poder tener un partido así en el Roig Arena.

-Segunda respuesta, estamos ya pasando la presión a Panathinaikos, también desde la dirección general, muy en la línea de Pedro Martínez...

Sí, totalmente. Vuelvo a decir, al final el deporte va mucho de planificar a medio, a corto y a largo plazo y seguro que cuando Panathinaikos prepara esta temporada, la prepara pensando que quiere disputar la final en su casa, que es algo totalmente lícito. Me remito a las mismas declaraciones de su propietario, diciendo que era la plantilla más cara de la Euroliga y, posiblemente, sea la más cara de la historia de la competición. Eso es una realidad, pero repito, creo que nos hemos ganado el derecho de estar aquí, nos hemos ganado el derecho de soñar. Vengo ahora mismo de estar en el entrenamiento y he visto las caras de los jugadores. La gente está muy metida y motivada, con una cara de que lo vamos a dar todo y que realmente podemos podemos sacar el partido.

-Enric, son cuatro años de director general, desde que empezó en enero de 2022. Se sentirá muy orgulloso cuando escucha a Juan Roig valorar siempre su trabajo, ¿no?

En general lo llevo con agradecimiento, igual que cuando pensó en mí, con 34 años solo y uno solo en el club, y siendo claro, sin ningún tipo de experiencia a este nivel de un club de Euroliga o en aquel momento de Eurocup. En Valencia Basket tenemos que estar muy agradecidos a Juan, no solo, y ya es mucho, por la inversión, sino por cómo nos deja trabajar y por esa visión. Valencia Basket no tiene un propietario que esté pensando únicamente en ganar cada día, sino que está pensando en hacernos mejores, en poder crecer, en poder construir y mirar siempre al medio a largo plazo. Y en eso él y yo nos entendemos mucho. En eso él y yo estamos totalmente alineados y luego eso baja para abajo. Hablabas de mí, pero yo estoy muy contento con el equipo, con la gente que trabaja conmigo. Al final son cuatro años en la que vas conociendo otros clubes, hablas y ves, y yo de todas las reuniones salgo muy orgulloso del nivel que tiene nuestra gente, de los trabajadores. El nivel de compromiso, de implicación, pero también el nivel técnico, por llamarlo de alguna forma. Además que esto es algo colectivo que nace en Juan y todos los que estamos por debajo tratamos de arrimar el hombro para que el club siga creciendo.

-Dice que Juan les da libertad y les transmite confianza a la hora de que podáis desarrollar su trabajo. ¿Cómo es el día a día en la gestión de un club teniendo a un máximo accionista como Juan Roig?

La parte principal es la implicación y la confianza, la confianza mutua de estar muy presente en el día a día, ya no tanto físicamente, que lo vemos en los partidos o de las reuniones mensuales que tenemos cara a cara, sino que telefónicamente, si no digo todos los días, día sí y día no, hablamos, vamos despachando temas. Repito, todo parte de esta confianza que tiene depositada a mí y en mi grupo de trabajo, de este alineamiento. Muchas veces simplemente con una mirada o con dos palabras, los dos sabemos hacia dónde queremos ir.

-En los últimos partidos de la Euroliga, se vio a un Juan Roig muy emocionado. ¿Le ha notado ese cosquilleo que usted también siente en la previa de este gran momento?

Sí, sí, totalmente. Igual que nos pasa a los que estamos aquí, él igual es consciente de la importancia que tiene este partido, de la ilusión que tenemos todos y lo mismo, él tampoco es ajeno. Ayer cuando hablamos me decía, Enric, no sé cuánta gente me ha parado ya y me ha dicho que mañana nos vemos en el partido. No me había pasado todavía que tanta gente me haya dicho que nos veíamos en el Roig Arena. Así que lo vive con una grandísima ilusión y lo merece. Valencia Basket es lo que es gracias a Juan, lo que lleva invertido años y años, y el empuje que nos da a los que estamos aquí. No es únicamente el tema del dinero, sino lo que nos hace crecer a la gente que trabajamos, para marcanos retos que yo mismo igual no sea capaz de plantearme.

-Antes de meternos lo meramente deportivo, quería preguntarle por el Roig Arena. ¿Había imaginado alguna vez, Enric, tener un pabellón así en Valencia?

No, la verdad que no. De hecho, antes de ser CEO, como director de operaciones soy el que ve los primeros planos del Arena, ya empiezo a dedicarle tiempo y me hago consciente del cambio, de la palanca de crecimiento que puede ser esto para el club. Muchas veces nos quedamos únicamente en aquello cuantitativo a asientos, de cómo de grande es, pero la parte cualitativa, aquello a lo que te obliga, el crecimiento que está teniendo el club en tantas áreas está siendo una palanca bestial. No únicamente a nivel de ingresos, también a nivel de crecimiento de masa social. Este era uno de mis principales objetivos, que Valencia, la imagen de marca de Valencia tenía que crecer. El Arena para esto es fundamental y también nos está llevando a otro reto y es casi un cambio cultural de cómo me enfrento a un espectáculo deportivo. Estamos muchas veces acostumbrados a que el espectáculo deportivo es únicamente aquello que sucede en la pista, viendo cómo defendemos el bloqueo directo o ver el porcentaje de tiro de los jugadores... el Arena también nos permite, aparte de esto, que la experiencia sea mucho más completa, que tengas una buena experiencia a nivel audiovisual, que tengas una buena experiencia a nivel gastronómica y eso es lo que tratamos de conseguir. Esto supone un cambio cultural, porque en España no estamos tan acostumbrados a este baloncesto como un modelo de ocio y es en lo que estamos trabajando. Repito, es algo totalmente nuevo para nosotros, la estructura del club no estaba preparada para enfrentar este tipo de retos y estamos en ello. Estamos cambiando también esta estructura para aprovechar al 100 por cien todo lo que nos ofrece el Arena.

-Hablemos de la eliminatoria ¿Qué porcentaje de posibilidades de pasar a la Final 4 se aventuraría a darle a Valencia Basket?

No me atrevería. El porcentaje de ilusion es altísimo, el porcentaje de preparación es altísimo, pero esto es deporte. Es lo bonito del deporte, que pueda pasar cualquier cosa, que el jueves pueda pasar cualquier cosa, que la semana que viene pueda pasar cualquier cosa. No se sabe. Sí que hay una cosa que me gustaría comentar. Un poco del cambio este de Valencia Basket, que muchas veces no somos conscientes y no digo únicamente mi etapa. Hace diez años éramos un club que tenía un primer equipo que unos años competía en Euroliga y otros en Eurocup. Unas naves en el Santo Cáliz con dos pistas grandes y dos medias pistas. Hoy Valencia Basket tiene una Alqueria del Basket, no solo a nivel de categorías inferiores, sino a nivel de negocio en torno al baloncesto, a nivel de marca de baloncesto crece. Tenemos al equipo masculino y al femenino disputando Euroliga y a eso sumamos el Arena. Entonces a nivel estructural, por eso decía que el club no estaba preparado, el club ha tenido que hacer un cambio muy rápido en los últimos cinco años para estar preparado para esto. No tendría sentido, como digo, no tenía sentido tener un Ferrari para ir a comprar el pan. Pues esto es el reto que tenía el club. Si tenemos estas herramientas partiendo por la parte de infraestructuras como es la alquería, como es el rocha arena, nuestra obligación es gestionarlas comoFerraris que son y en eso es en lo que estamos.

-Se ha hablado mucho de las críticas de Ataman con el vestuario que les dejan. ¿Cómo encajan esas declaraciones que buscan jugar un partido fuera de la cancha?

Sí, efectivamente y por eso yo creo que ahí nosotros tenemos el partido que tenemos que jugar es el dentro de la pista. Ataman parece que quería jugar también un partido fuera, Valencia Basket en ese partido no juega. Todo el mundo puede preguntar cómo trata Valencia Basket a los equipos que vienen. Valencia Basket va a jugar el partido dentro de la pista y no lo va a jugar fuera.

¿Les preocupa el arbitraje? La Final 4 es en Atenas...

La realidad que nos tiene que preocupar es aquella que podamos controlar y esto no lo podemos controlar. Quiero decir que durante esta Euroliga, al menos la que he vivido desde dentro del club, es la Euroliga en la que más respeto estamos sintiendo por parte del estamento arbitral, de verdad lo pienso así. Entonces, no quiero, creo que no es algo a lo que el club tiene que dedicarle tiempo, más allá de sus obligaciones de tratar bien a los árbitros, de ser un buen club local en este sentido, pero como es algo que no podemos controlar, pues no vamos a dedicarle demasiado tiempo.

¿Ese respeto del que habla puede tener también que ver con esa licencia de tres años, con lo que supone de estabilidad y respeto como proyecto?

Sí, yo creo que son muchos factores, sin duda, uno es la estabilidad de estas tres años, otro es un poco pues que el club en esto se va haciendo mayor y la interlocución directamente que tenemos con los CEOs de la Euroliga, con el director de árbitros, con los propietarios. Al final se respira un proyecto de estabilidad y Valencia Basket se puede sentar en la misma mesa de los propietarios de Euroliga. Nosotros lo vemos con mucho respeto pero sin ningún tipo de complejo de inferioridad. Yo creo que son muchas cosas que pueden influir en que sea así.

-Hablemos de Pedro Martínez, pieza clave en todo. ¿Cómo de importante es en este proyecto?

Sí totalmente, Pedro es una pieza fundamental en todo esto y no sólo por el qué, lo que jugamos ahora o haber sido segundos de la liga regular de la Euroliga, sino por el cómo. En esa parte del cómo es lo que digo que el año que viene si no estamos aquí en esta entrevista porque no estemos jugando playoff yo seguiré valorando el cómo. Seguimos creciendo en este grupo de trabajo que hacen Pedro y Luis, cada uno con sus respectivos equipos, creo que cada vez somos más maduros, cada vez tenemos las líneas más claras y, además, los resultados acompañan. Vamos a ser mejores cada año, seremos mejores el año que viene aunque no acabemos segundos en la fase regular de la Euroliga. El área deportiva de Valencia Basket, encabezada por Luis y por Pedro, va a ser mejor poque estamos dando pasos a nivel de estadística avanzada, de bases de datos, gente que se está incorporando a los staffs, con perfiles cada vez más necesarios para adaptarnos a la realidad de lo que está pasando en el mundo. Valencia Basket tiene que estar preparado para ello y creo que la estructura de Luis está muy enfocada en ese sentido. Repito el cómo para mí es muy muy importante en esto.

-Hay varios temas de pura actualidad, que obligan a estar preparados. De Larrea y su inscripción al draft de la NBA. La amenaza también de la NBA y de los grandes de la Euroliga ante Jean Montero. El acuerdo de Darius Thompson con Milán para el año próximo...

Os hago primero la respuesta general de los tres y luego si queréis vamos caso a caso. Al final esto es una consecuencia de que llamamos la atención, es normal que la NBA, la NCAA u otros clubes de Euroliga se fijen en nuestros jugadores, tengan mercado. Es una consecuencia de que las cosas se han hecho bien. A partir de ahí, como club, lo que estamos intentando hacer y, creo que se está viendo, es en aquello que podamos, darle continuidad. Eso importante porque el perfil de jugadores que tenemos confiamos en que van a ser mejores el año que viene, que no hace falta ir fuera a buscar algo que igual dentro, con confianza, con trabajo, con continuidad, aún no han tocado su techo. Esa es nuestra línea. Primero intentar mantener en nuestra plantilla el mayor número de jugadores posibles, pensando que van a ser mejores la temporada.

-Pero, por ejemplo, el caso de Montero. ¿Se marcan a fuego el tratar de que siga en el club?

Sí, pero con el mismo criterio que digo de los anteriores, que pensamos que no ha tocado techo todavía, que el año que viene va a ser mejor. De hecho ya tiene contrato, como Badio, Pradilla, Reuvers, Moore... no han tocado techo y, dentro de este modelo y de lo que queremos cuando hablamos de perfiles, también es importante algo que hablamos con Luis Arbalejo... hay una parte no únicamente a nivel estadístico, de si meten más o menos puntos, sino cómo puede afectar todo a la química en el vestuario. Esta semana muchos de los jugadores decían que han estado en pocos vestuarios con esta química, esto es algo más importante que las estadísticas y el porcentaje de tiro de tres. Por eso digo que nuestro principal objetivo es mantener todo aquello que podamos, sabiendo que somos el presupuesto que somos dentro de la Euroliga. Esto es deporte profesional y entendemos perfectamente que haya jugadores que quieran ir a otros sitios a ganar más dinero o, a priori, aspirar a cosas más grandes. Eso hay que entenderlo, pero repito, nuestra voluntad va por este camino, mantener lo máximo que podamos.

Esperemos que