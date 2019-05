Dubljevic, entre los elegidos

No es nada nuevo para él. Por segunda temporada, Bojan Dubljevic ha vuelto a demostrar su poderío y su regularidad. A punto de cerrarse la fase regular de la Liga Endesa, el pívot montenegrino acumular unas estadísticas de impresión. Un promedio de 13 puntos por partido, de casi siete rebotes (86,7) y de 16,6 de valoración que lo convierten en el mejor en este capítulo de la competición, Dubljevic está viviendo un año espectacular con la consecución de la Eurocup y la consiguiente clasificación para disputar la Euroliga la próxima temporada. De hecho el de Niksic también fue incluido en el quinteto ideal de la Eurocup 2018-19.

En su séptima temporada como jugador taronja es uno de los hombres más desequilibrantes en la pintura que hay en el concierto internacional y en su palmarés ya puede presumir de haber logrado cuatro títulos en Valencia. Además de la Eurocup conseguida en abril frente al Alba de Berlín, también se ha alzado con la Liga de 2017, la Supercopa de España del mismo año y la Eurocup de 2014 ganada en Kazan.

En sus siete temporadas como taronja ha ganado cuatro títulos

"Me quedo en Valencia porque aquí lo tengo todo", es una frase que ha repetido hasta la saciedad el dorsal 14 al que le gusta decir que él es un valenciano nacido en Niksic. La grada le idolatra y su crecimiento como jugador parece no tener fin. Tiene contrato durante una temporada más en la Fuente de San Luis y a sus 27 años se hace casi imposible imaginarle con otra camiseta que no sea la de Valencia Basket o la de la selección de montenegro.