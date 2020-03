La donación de Luis García sale de China con destino Villajoyosa

Luis García está confinado en Riad (Arabia Saudí) pendiente del teléfono para seguir, casi de forma compulsiva, el estado del envío de material sanitario que ha comprado en China. El técnico, ex del Levante UD o Villarreal CF, entre otros equipos, ha conseguido 2.000 mascarillas y 1.500 test para luchar contra el coronavirus. Su estancia en China, donde entrenó al Beijing Renhe, le ha permitido contactar con viejos amigos para lograr este material sanitario que es indispensable para luchar contra el virus.

No ha sido nada fácil y las gestiones han sido costosas, pero Luis García lo ha logrado y este mismo jueves está previsto que salga el material y llegue a España en un plazo máximo de siete días. El técnico está pendiente de cómo va el reparto y que llegue cuanto antes.

El destino es el hospital de Villajoyosa (Alicante), que es el centro hospitalario más cercano de Altea, el lugar habitual de residencia de Luis García. Al técnico madrileño le ha pillado esta crisis solo y aislado en Riad, donde ahora dirige Al-Shabab de Arabia Saudí. Su familia está en Altea y él no ha podido regresar a España.

Luis García Plaza concedió una entrevista a Juanma Castaño en El Partido de COPE. Desde el 1 de marzo, el país árabe ha empezado a tomar medidas para intentar controlar el coronavirus. “Ahora hay 750 infectados y a ver cómo va la cosa. Nos suspendieron la liga y tenemos que esperar hasta el 15 de abril para ver qué decisiones toman”, explicó.

El técnico español contó en El Partidazo de COPE que allí “no hay confinamiento total, aquí tenemos ‘toque de queda’”. “El 1 de marzo cerraron las fronteras, mi mujer y mis hijos fueron a España a un reconocimiento médico y no han podido regresar”, ha contado el técnico.

Además, Luis García Plaza dijo que él entiende que “si no trabajo, no me tienen que pagar”, en relación a la posible suspensión total de la liga saudita. “Tenemos que ver las leyes que hay en este país, no sé si aquí tienen ERTE”, afirmó.