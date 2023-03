Doble billete para el Europeo

España tendrá representación en el Campeonato de Europa que se va a disputar en los próximos meses tanto en categoría Sub-17 como en la Sub-19. El combinado nacional ha conseguido clasificarse con sus dos categorías en la máxima competición continental a nivel de selecciones. Lo ha hecho terminando, en los dos casos, como líder de grupo en la Ronda Élite, la segunda y definitiva ronda clasificatoria. En ambos conjuntos había representación valencianista: Yarek Gasiorowski con la Sub-19 y Raúl Jiménez en la Sub-17.

El central de Polinyà de Xúquer ha vuelto a tener un papel destacado dentro del torneo, siendo una de las piezas clave en el equipo que conforman las generaciones de 2004 y 2005. La Sub-19 empezó empatando sin goles ante Dinamarca, lo que le obigaba a completar los dos siguientes partidos si no quería experimentar la decepción de la pasada campaña, en la que la camada de 2003, con numerosos jugadores ya instalados en Primera División, no logró meterse en el Europeo. Dicho y hecho. España ha cumplido y ha certificado dos triunfos por 4-0 en los partidos siguientes ante Luxemburgo y Ucrania. El madridista César Palacios, reciente campeón de Copa del Rey Juvenil con el Madrid, y los barcelonistas Víctor Barberá y Ángel Alarcón consiguieron ver portería en ambos duelos para certificar el pase al Europeo que se disputará en Malta del 3 al 16 de julio con solo ocho selecciones.

Una goleada que vale un Europeo (4-0)



César Palacios, Alarcón, Dani Rodríguez y Víctor Barberá firmaron los tantos de la victoria, ante Ucrania.



#U19EURO

Yarek Gasiorowski jugó los dos primeros partidos al completo, mientras que José Lana lo ha sustituido hoy en el minuto 67 cuando España ya gana 4-0 a Ucrania. Yarek, jugador del Juvenil A del Valencia CF desde comienzo de temporada, ya sabe lo que es ir convocado y debutar con el Valencia Mestalla de Angulo.

Raúl Jiménez, portero del Juvenil B de la Academia VCF, también ha logrado la clasificación con la Sub-17, aunque no sin apuros. Las cábalas en el último partido no les permitían fallar ante la todopoderosa Alemania, que ya demostró su nivel en el Torneo del Algarve. El triunfo se ha certificado en el descuento con un gol en propia portería, por lo que la alegría ha sido doble. España ha terminado primera de grupo tras remontar en el primer partido a Finlandia y empatar a cero ante Turquía. La Roja ha logrado el pase pese a no contar con dos de sus grandes valuartes como el madridista Jesús Fortea o el culé Lamine Yamal.

...y Raúl Jiménez titular en la victoria de @SEFutbol Sub-17 ante Finlandia en la Ronda Elite pic.twitter.com/urPYkhEQpP — Academia VCF #ADNVCF ?? (@Academia_VCF) March 23, 2023

El cancebero del Valencia CF ha sido titular y ha completado los tres partidos, erigiéndose como el portero titular del combinado dirigido por Julen Guerrero. El Europeo se disputará en Hungría del 17 de mayo al 2 de junio.