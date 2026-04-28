Dmitrovic y el palo dejan al Levante UD sin un triunfo de oro

Espanyol y Levante han firmado un empate sin goles en el RCDE Stadium (0-0) que no satisface a ninguno. Este resultado mantiene el suspense en la lucha por la permanencia, con los locales buscando alejarse del descenso y el cuadro granota intentando salir de la zona roja.

Un pulso con poca chispa

El partido ha sido un pulso gris e impreciso donde los porteros Dmitrovic y Ryan fueron los protagonistas de la primera mitad. Las fuerzas comenzaron muy igualadas, sin un dominador claro y con escasas ocasiones de gol.

El Espanyol se fue creciendo en el tramo final de la primera parte, aunque sin la claridad necesaria para superar a un Levante con dificultades para construir juego. Kike García avisó en el minuto tres, pero las intervenciones más destacadas fueron un tiro de Víctor García atajado por Dmitrovic y un latigazo de Terrats detenido por Ryan.

Un final de infarto

La segunda mitad arrancó sin cambios y con un guion similar, con un juego lento y lleno de imprecisiones. Los técnicos movieron sus banquillos, pero el Levante se mantuvo inofensivo y el Espanyol solo generó un disparo de Pere Milla en el minuto 53. El equipo local llegó a pedir un penalti sobre Roberto Fernández en el 78, pero el colegiado no lo concedió.

La emoción se concentró en los últimos diez minutos. El partido se agitó con la expulsión de Pol Lozano por doble amarilla apenas dos minutos después de haber entrado al campo, tras cometer dos faltas sobre Carlos Álvarez.

Con el Espanyol con un jugador menos, Etta Eyong tuvo un mano a mano con Dmitrovic en el minuto 89, pero el portero se convirtió en el héroe local. La réplica la tuvo Roberto Fernández en el 91 con un cabezazo desviado y, en la última jugada, Carlos Álvarez mandó un balón al poste que pudo haber cambiado el destino del encuentro.