Diego López: "No tengáis duda de que vamos a ir a por Europa"

El asturiano Diego López aseguró este jueves que no cree que ”haya duda” de que la plantilla del Valencia ”quiere jugar Europa el año que viene”, pero resaltó que el Betis, que les derrotó el sábado y con el que pelean por la séptima plaza, tiene ”un equipazo” y para él es ”la cuarta mejor plantilla de la Liga”.

“El equipo, juegue mejor o peor, tiene la ambición y las ganas. No tengáis ninguna duda de que vamos a ir a por esas plazas europeas, pero lleguemos o no la temporada será muy buena”, comentó el extremo asturiano en una rueda de prensa días antes de visitar al Barcelona. López comentó que la plantilla es conocedora de que lleva semanas ”cerca de ese objetivo y el vestuario está tranquilo y no tiene presión”. ”Si lo conseguimos, será un premio a todo el trabajo de la temporada”, recalcó el futbolista asturiano, que incidió en que Rubén Baraja ha podido ”sentar las bases desde principio de temporada” y dijo que su trabajo ”es digno de valorar por su atrevimiento” a poner a gente tan joven sobre el césped.

El ariete jugó tres campañas en el Barcelona antes de recalar en el Valencia y aseguró que el partido del lunes en Montjuic ”estará a la altura” de lo que históricamente han sido esos enfrentamientos. Diego López resaltó que el Barça trabaja ”muy bien la cantera” y que ya conocía de su paso por La Masia a Gavi, Fermín e incluso a Lamine Yamal, a pesar de que es varios años más pequeño que él. Respecto a su situación personal, resaltó que hace dos años estaba "en Segunda RFEF” y que ha pasado "a luchar por Europa, o a disputar la previa de un Europeo con la sub-21” y que eso supone un salto grande. El atacante dijo que se pone una buena nota esta temporada, aunque aseguró que ”a nivel mental es bastante duro” estar en la élite del fútbol.

Reconoció que ”últimamente” los extremos de la plantilla no están teniendo acierto de cara a puerta, ”pero lo que importa es sumar”, porque trabajan ”muy bien defensivamente y saliendo” a la contra. “No creo que todo sean los goles. Llevamos bastantes asistencias y al final todo suma, no solo es la estadística”, recordó. Preguntado por cuál es su mejor posición, si extremo zurdo o mediapunta, desveló que le gusta la de extremo diestro, porque acabó ”muy bien el año pasado” en ese puesto, aunque subrayó que se adapta en todas a lo que le pide Baraja y que lo que más le importa es jugar, independientemente de la posición.

Señaló que lo que les pide el técnico en estos últimos encuentros es que mantengan ”la cabeza fría” y les dice que Europa no es algo con lo que se tengan que ”obsesionar” porque la presión es de otros. Por último, consultado por si le gustaría ir a los Juegos Olímpicos de París, se preguntó quién no querría y dijo que es algo que se tiene que ”seguir ganando estos seis partidos”, y señaló que ”ojalá” pueda estar en esa cita.