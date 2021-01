El descenso asoma por Mestalla

Nadie miente si dice que el Valencia está en el infierno del descenso. Claro que la situación tiene trampa. Falta un partido, el de esta noche, y la jornada no acaba, hasta que se disputa el último partido. La situación clasificatoria sirve a muchos para señalar a Singapur. De aquellos barros, estos lodos. De la nefasta gestión de Meriton, empiezan a asomar las nefastas consecuencias. Convendría no perder el tiempo en relamerse las heridas. Es un consejo. No parece que Peter Lim ande muy preocupado por lo que nos enseña en la previa del partido, el instagram de su hija, la inolvidable Kim. Si la instantánea no ha dejado dormir a muchos valencianistas, menos aún, el retorno de Marcelino a los banquillos de la Liga. Algunos han tenido pesadillas viendo al asturiano levantando el título de Copa. Dulces recuerdos que hoy producen insomnio. Lo dicho, el consejo es olvidarlo todo. Centrarse en Mestalla, en el Cádiz y no perder el tiempo en cosas que no servirán para salir del pozo, más bien lo contrario.

Así que, agarrémonos a la otra realidad. Si el Valencia gana, escalará hasta la decimotercera posición adelantando al Levante. ¿Da para celebrarlo? No. Pero todo lo que no sea sumar tres puntos, sí sería dramático a las puertas del final de la primera vuelta del campeonato. Por eso tres puntos son casi un título a estas alturas, esta es la triste realidad del equipo de Javi Gracia.

Guillamón vuelve tras un mes fuera por lesión

El técnico tiene dos bajas importantes por sanción tras sus expulsiones ante el Granada. Guedes y Jason no estarán y venían siendo titulares en las últimas alineaciones. Racic sigue siendo duda por los problemas de vértigo que está sufriendo el serbio en las últimas semanas. Si está, parece que no será para hacerlo de inicio. Así que, Gracia tendrá que “inventar” un nuevo centro del campo. Esquerdo fue titular en Los Cármenes, pero parece, por lo ensayado, que Wass podría al medio campo junto a Carlos Soler. La posición del danés, dejaría huérfano el lateral derecho. La lógica dice que Correia ocuparía ese lugar. Pero ha ensayado con Guillem Molina porque, diga lo que diga el técnico, el portugués no le convence. Vuelve Hugo Guillamón tras un mes ausente por lesión, y parece que irá al once junto a Diakhaby en el centro de la zaga. Indiscutible el capitán, José Luis Gayá en la banda izquierda.

Soler, indiscutible en el centro del campo

Yunus recuperará su sitio en el extremo derecho, Cheryshev repite en la izquierda. Arriba, la baja de Guedes alimenta el morbo. Gameiro parece fijo ahora y está por ver qué pasa con Maxi Gómez. Gracia explicó en la previa que no hay problema con el uruguayo, pero la realidad es otra, aunque el técnico es lógico que banque a su jugador porque además lo necesita. Ante el Granada lo castigó por su mala actitud en los entrenamientos. Ahora lo necesita y tiene pocas alternativas. De hecho, sólo tiene una que no sea poner al charrúa y sería dar la camiseta de titular a Manu Vallejo. La suplencia de Maxi abriría definitivamente una polémica casi sin retorno y avivaría un nuevo incendio de dimensiones impredecibles dentro del vestuario

Álvaro regresa a Mestalla

Enfrente el Cádiz del ex valencianista Álvaro Cervera. Los gaditanos parecen más cómodos como visitantes que jugando en el Carranza. Ganó al Madrid y al Barça y eso ya nadie se lo arrebata. Es cierto que los amarillos llegan después de tres derrotas consecutivas (Getafe, Betis y Celta) y un empate en casa ante el Valladolid. Son duodécimos en la clasificación con 19 puntos.

El partido lo pita el catalán Medié Jiménez. En el VAR, el castellano-leonés, González González.