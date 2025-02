El deporte, protagonista en los XIII Premios COPE Valencia

El lunes 17 de febrero tuvieron lugar los XIII Premios COPE Valencia en CaixaForum. El deporte fue un año más protagonista con hasta tres galardones vinculados a sus protagonistas. El Premio a la Trayectoria Profesional fue para Víctor Claver. Empezó a destacar en el patio de su colegio, Maristas de Valencia, donde su padre, un ilustre en el balonmano, Javier, fue uno de los grandes maestros para muchas generaciones de estudiantes. De ahí se acabó convirtiendo en una leyenda del baloncesto.

Cuando decidió dar el salto al Valencia Basket siendo un adolescente todo se aceleró: debut en ACB, el primer título, aquella Eurocup del 2010 de taronja y, enseguida, lo impensable, la NBA. Porque esto ya nadie lo podrá superar, él fue el primer valenciano en jugar en la mejor liga del mundo, con los Blazers. Y sigue siendo hasta el momento el único, para entender su dimensión.

Pero este pelirrojo de 206 de altura que también vistió la camiseta del Kimki o el Kuban rusos, y del Barça, desde la discreción fue pieza clave en muchos de los éxitos de la selección española, para que las estrellas como los Gasol o Ricky Rubio brillasen. Con una frase muy edificante cerró su carrera el verano pasado. "He intentado ser el mejor jugador que yo podía ser ayudando a mi equipo a ganar" y tanto que ganó, con España… 7 medallas.

El Premio COPE Deportes fue para el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. En septiembre se cumplieron ya 25 años de la inauguración de un trazado mágico, con sus 14 curvas llenas de historia y espectáculo. Grandes premios, grandes leyendas, grandes emociones y la mayor cantera de pilotos del planeta, esa cuna de campeones que no deja de pulir talentos y ganadores. Un 25 aniversario que no pudo ser del todo feliz, porque el fatídico 29 de octubre la DANA destrozó todos los accesos a la instalación y no se pudo cerrar allí el mundial de motociclismo como es habitual. Pero Cheste es tan importante para el mundo del motor, que no dejaron de producirse gestos de solidaridad para ayudar a la reparación de los daños y que se pudiera reanudar su variada actividad.

Porque, como dijo el actual director general del Ricardo Tormo, el Circuit es mucho más que una instalación deportiva. Un icono. Jorge Martínez Aspar, cuatro veces campeón del mundo, entregó el galardón a Nicolás Collado, director del circuito.

El Premio COPE a la Promoción Turística fue para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024. Esos 42 km 195 metros son puro tesón, puro desafío, sin preparación, sin voluntad, no se puede cruzar esa preciosa meta que tanto supone más allá de lo deportivo. No había mejor imagen, mejor evento para decirle al mundo que Valencia había sufrido, que Valencia les necesitaba, pero que Valencia no se rendía, que Valencia estaba luchando por superar cada dificultad. Así, el 1 de diciembre, con un tremendo trabajo de los organizadores, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024 fue el primer gran evento tras la DANA.

Con una gran sensibilidad, por una parte, para adaptar la prueba a un nuevo escenario y tener un impacto mínimo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en los servicios públicos esenciales, para no restar ayuda donde más falta hacía. Sensibilidad también, para respetar al máximo las circunstancias, con aquellos minutos de silencio previos a la salida, sobrecogedores, mientras solo se escuchaban los acordes del himno regional fueron pellizcos en el corazón para redondear la edición más emotiva de la prueba.