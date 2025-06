El delantero Aimar Blázquez, citado por Corberán para la pretemporada: "Ojalá debutar en Mestalla"

Corberán ha confeccionado la lista de jugadores que hacen la pretemporada con el primer equipo del Valencia CF y en ella hay varios canteranos. Uno de ellos es Aimar Blázquez, el delantero que este año ha marcado la friolera de ¡31 goles en 31 partidos con el Juvenil A! Números que han empujado al equipo a competir por ser campeones de Copa de Campeones y quedarse a las puertas de ello en la final ante el Betis. El ariete madrileño ya ha trabajado en más de una ocasión a las órdenes de Corberán durante la temporada y ahora tendrá la oportunidad de lucirse en el primer equipo en los partidos de preparación.

Aimar llegó al Valencia CF en cadetes procedente del Villarreal, como el mismo relata en el micrófono de Deportes COPE Valencia: "Estuve en el Rayo en benjamines. De ahí me fichó el Real Madrid. Estuve dos años y salí de allí. Me fui un año al Leganés y estuve un año y luego me fichó el Villarreal. En el Villarreal estuve infantil de segundo año y cadete de primero y me vine al Valencia CF, que es mi casa". Precisamente eliminaron al Real Madrid, como el Barça, en Copa de Campeones. El ariete no guarda un gran recuerdo de Valdebebas: "Estuve dos años en el Madrid y el segundo año decidieron que no contaban conmigo para el año siguiente. Salí llorando de allí, pero mi padre dijo que ahí no se acababa el fútbol y buscaríamos otro club y que nos darían una oportunidad"

COPE Entrevista a Aimar Blázquez, en COPE

En ese momento podría haber seguido su formación en otra cantera, pero se decidió por recalar en Paterna: "Elegí el Valencia CF porque el proyecto que me hicieron me transmitía mucha confianza y sentía que iban a contar conmigo" , afirma el delantero, en dobles dígitos anotadores desde su llegada la cantera che, donde acumula ya cuatro temporadas. "Estoy en un punto muy bueno, tanto futbolísticamente como en el Valencia CF. Con ganas de que lleguen las oportunidades y responder a ellas" , añade Aimar Blázquez, que renovó su contrato en octubre hasta junio de 2027, con opcionales vinculados a la primera plantilla, como desvelamos en COPE.

Preguntado porqué perfil de delantero es, Aimar se define así en el micrófono de esta casa: "Soy un delantero con mucha movilidad, ayudando al equipo en salida de balón, que le gusta asociarse, que le gusta jugar con los extremos y los medios. Y luego me gusta llegar a área" . Cierra la entrevista con una respuesta clara: "Ojalá debutar en Mestalla". Un Aimar que recibió la llamada de la Sub-19 por primera vez en una de las concentraciones de este año.

Más canteranos EN UNA LISTA AÚN ABIERTA

Al margen de Aimar Blázquez, también va con Corberán otros nombres propios como el cancerbero Vicent Abril, el lateral diestro Rubén Iranzo, el extremo que debutó en Copa Pablo López y Lucas Núñez, como desvelamos en COPE. Una lista a la que todavía pueden sumarse más nombres en función de que lo que pase de aquí al 3 de julio, día que empiezan las primeras pruebas médicas. En la dirección deportiva gusta mucho el central internacional Carlos Alós, que podría ser uno de los que se sumase a última hora.