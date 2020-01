"Debemos ser más regulares, hemos sacado nuestro cien por cien con cuentagotas"

El centrocampista del Levante volvió el pasado domingo tras más de un mes de baja por lesión y repasa la actualidad del equipo en COPE.

El partido de Copa del Rey en Jaén

Sensaciones encontradas, porque me encontré bien físicamente, pero es verdad que se me hicieron largo los minutos finales e hice yo el penalti. No acabó el partido como me hubiese gustado, pero pasamos la eliminatoria. El campo estaba mal, había hasta piedrecillas típicas de un campo mal cuidado. Nos sorprendió un poco porque yo estoy a favor del nuevo formato de la Copa pero creo que hay que cuidar unos mínimos. No tuvimos ni agua caliente para ducharnos.



Deseo para 2020

Le pido salud porque he pasado un 2019 un poco difícil con las lesiones y que me respeten las lesiones porque parece que últimamente estoy más tiempo lesionado que jugando. Si me encuentro al cien por ciento, voy a dar un buen rendimiento. Sólo pido eso.



¿Puede pelear el Levante UD por Europa?

Siempre he dicho que el nivel del equipo es muy alto. El cien por ciento del equipo lo hemos sacado a cuentagotas y tenemos que ser más regulares. Creo que es lo que nos podría impulsar a las posiciones de arriba y, sobre todo, en casa no dejarnos puntos tontos o por tener malos días.

La ronda de 1/16 de Copa contra el Sevilla

Está claro que es difícil. Nos tocó el 'gordo' y fuera de casa. Pero vamos a ir a intentar pasar la eliminatoria, lo normal es que el equipo sufra. Tenemos nuestras bazas y vamos a intentar a aprovecharlas el martes.



Mercado de invierno

Creo que puede que haya alguna salida y alguna entrada pero estamos todos acostumbrados. Estoy muy contento con la plantilla y ojalá cambie poco y podamos seguir los que estamos.