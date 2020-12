Dani Gómez y el gol fantasma: “Melero López todavía aparece en mis sueños”

¿Todavía tienes la marca de los tacos de Chema?

(Risas) Aquí sigue, lo tengo todavía. Recuerdo esa patada perfectamente (la patada de De Jong a Xabi Alonso) y fue muy parecida la verdad. Tengo aquí como un rayajo de todos los tacos. Yo juego con tacos de goma, no me fijé qué llevaba él pero él seguramente llevaba de aluminio…

Partido completo ante el Getafe CF: victoria y gol

Estamos muy felices porque al final necesitábamos un partido así: redondo, que el equipo ganara, que jugáramos bien y que nos sintiéramos a gusto en el campo. Y a nivel individual estoy muy feliz por volver a ser titular, aportar al equipo y, en general, cuando tienes un día así de bueno uno se va muy feliz a casa.

Así festejó su primer tanto

La trayectoria de Segunda a Primera con 22 años

Cuando va tan rápido y pasas en dos años de Segunda B a Primera siempre cuesta un poco, pero luego poco a poco uno se va adaptando y al final saca la mejor versión de sí mismo y consigue ayudar al equipo y tratar de mejorar cada día a día de manera individual. Es lo que me ha llevado poco a poco a dar el salto y estar hoy aquí.

Las molestias en el pubis en el inicio de temporada

Tuve problemas en la pretemporada: no sé si por la adaptación al campo (de entrenamiento) que está más duro y lo noté. Empecé a tener problemas de pubis y es una lesión bastante fastidiada porque no es una lesión que te impida estar cien por cien, pero a lo mejor cuando estás no estás bien, estás renqueante y sobre todo para esprintar y en los giros. No encontraba ese punto. Hoy en día sigue teniendo molestias, no se me acaba de ir y trabajamos con los fisios día a día para volver a tener la sensación de tranquilidad y de que se me ha ido del todo y no tener que preocuparme de hacer un ejercicio y volverme a tratar.

Son lesiones que los futbolistas pasan y espero que la mía acabe pronto y poco a poco se me vaya del todo la lesión. Juego mucho mejor, casi al cien por cien, pero no tengo la tranquilidad de que se me haya ido del todo o que estaba como antes de llegar aquí sin lesión ni molestias ni tener que tratarme. No tengo esa sensación pero trabajo para tenerla porque a un futbolista no le gusta estar pendiente y espero que se me vaya al cien por ciento lo antes posible.

La llamada del Levante UD

Es el sueño que tenía de niño: llegar a jugar en Primera división. Ver que te quieren ya en Primera división con 22 años es un sueño hecho realidad y hasta no hace mucho tiempo todavía no me lo creía. Estoy muy feliz y muy agradecido al Levante UD por la confianza puesta en mí y trato de devolverla dentro del campo con goles para el equipo y con trabajo cada día.

Ante el Getafe, Dani Gómez logró su primer gol en Primera

La presión de jugar en Primera

Yo siempre trato de mantenerme al margen de esa presión. En la cantera del Real Madrid siempre ha habido mucha presión, nos exigían ganar prácticamente siempre, había que ganar casi todas las competiciones y no sé si estoy acostumbrado pero siempre he vivido con esa tranquilidad de que la gente espere de ti mucho o del equipo en general. El Levante UD lleva varios años haciendo buenas temporadas y forma parte del fútbol pasar por baches y hemos pasado por uno y esperemos que con la victoria del otro día y los partidos que vienen seamos capaces de sacarlos y dejar este pequeño bache atrás.

El gol anulado por Melero López ante el Celta de Vigo

Lo tengo un poco ahí todavía, de vez en cuando se me aparece en sueños. Trato de evitar el tema porque estuve muy cabreado. Me parece tan obvia la jugada y más con el VAR hoy en día, porque sin el VAR y la televisión uno puede llegar a entender que el árbitro se ha equivocado, pero después de verlo y que te están diciendo desde arriba que es gol… Me parece incluso extraño que aun así no lo des como válido. Estuve en la selección con Fran Beltrán (del Celta de Vigo) un par de semanas después y me decía: ‘no me cabe en la cabeza que te quitaran ese gol’. Son cosas que pasan en el fútbol y trato de dejarlo atrás lo antes posible.

Su gol anulado frente al Celta

Tradición madridista

Mi padre jugó en el Atlético de pequeño, pero mi hermano está jugando en el Real Madrid, yo he estado nueve años en la cantera, he estado con el primer equipo y me debo a ese club. Tengo mucho que agradecer a ese club por cómo me han criado y me han tratado allí y estoy muy agradecido y ha sido la verdad un verdadero orgullo haber podido jugar con esa camiseta.

Dani ya había marcado con la sub'21

El debut en el Camp Nou

He jugado torneos en la ciudad de pequeño y la conozco pero nunca he jugado en el Camp Nou. Ojalá pueda estrenarme en el Camp Nou con una victoria y si es con un gol… más no se puede pedir.

La celebración del gol

Siempre lo celebro como me salga, el gol es como la gloria, la tranquilidad del trabajo bien hecho. Trato de acordarme de mi familia: padres, novia y mis abuelos, que ojalá me estén viendo porque de pequeño siempre venían a verme. Estoy muy feliz en València, estoy muy contento en ese sentido.