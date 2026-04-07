Su cultura del esfuerzo mete a Valencia Basket en el top 6 tras una eléctrica remontada ante Olimpia Milano (102-96)

Olimpia salió a tratar de jugar se tú a tú, a misma velocidad, aunque su hábito es otro. Nebo demostraba su poderío. Valencia Basket su atrevimiento. Un triple de Brooks dio la primera ventaja a los italianos, 14-16, minuto 7. Con siete puntos se fue al banquillo por la segunda falta, tras una pérdida de Bolmaro. Se compensaba así las dos de Pradilla y Taylor. Montero y Badio dieron puntos ante un rival que no se amilanaba. El músculo de Booker, la clase de Guduric o Shields, el ritmo de Bolmaro… una plantilla llena de argumentos. Un peligro. 27-24, al final del primero. Poca renta para el 5 de 7 en triples.

Así se mantuvo el segundo acto. Altos porcentajes de los dos equipos, con los de Poeta igualando con atrevimiento la propuesta taronja. Sin frenos… y con el músculo de Nebo o Booker para anotar en pintura y abrir espacios a Guduric o Shields. Valencia, con 14 de Badio y 11 de Montero, anotaba con fluidez, pero atrás no contenía a Olimpia. 51-54, al descanso.

La vuelta de vestuarios trajo la máxima visitante, 56-64, con Leday y Nebo dominando el interior. Para hacer la brecha más grande, Brooks, con un triple que cantó nada más salir de su mano, situó el menos 11, 56-67, minuto 24. El Roig Arena había estado tranquilo hasta este momento, como confiado. Hacía falta empuje para el equipo.

Montero metió un dos más uno tras el tiempo muerto de Pedro Martínez. A ver si era el interruptor. Pero costaba frenar a sus estrellas. Shields o Brooks, con muchos recursos, 61-75. Menos catorce, un trecho grande. Montero subió la temperatura. Y de qué manera. Puso el 78-81 antes de irse exhausto al banquillo… y con 25 puntos. Una locura. El tercero se cerró a cinco, 78-83.

Costello abrió el último con un triple a asistencia de Taylor, otro de los responsables de la remontada, 81-83. La defensa era otra cosa. Taylor, en los libres, empató a 83, con nueve minutos por delante. Badio aprovechó un lujo de Bolmaro para castigar el 85-83 en transición. Otra vez ese ganador, Taylor, con algo de fortuna y mucho de confianza, anotó el 87-83, con la pelota golpeando el aro y casi el techo antes de caer como un mazo en la cabeza de Olimpia. El Roig Arena ya estaba en modo olla a presión. Le costó coger calor, pero… Pradilla metió un triple para el 90-83 aunque Guduric aplacó la euforia inmediatamente. Pradilla, a un pie, dio más aire, 92-88. La pizarra de Pedro en un fondo, más seis. Pero Brooks anotó un triple. Reuvers respondió en una continuación y luego le sacó la quinta a Shields, un tío con sangre de hielo en los minutos finales. Dos minutos para el final. Pero les quedaba Brooks, con otro triple puso 96-94 y menos de un minuto. Badio lo aseguró y la euforia se desató. Dormir segundos y top6 asegurado por las derrotas de Zalgiris y Barcelona. Una locura. Una noche historia.