¿Cuánto se lleva el Valencia CF por sus mundialistas en Qatar?

Para LaLiga en noviembre y el Valencia CF perderá buena parte de sus ingresos ordinarios, que luego, lógicamente, recuperará con la reanudación de la competición. Sin embargo, el club de Mestalla se puede llevar un buen pellizco por sus mundialistas. Gayà y Guillamón parecen fijos con España; Cavani irá con Uruguay; Cömert, con Suiza; Yunus estará en Qatar con Estados Unidos; y Thierry ha entrado en la prelista de Portugal. La FIFA confirmó el pasado 11 de octubre las cantidades que repartirá a todos los clubes por la cesión de sus futbolistas al Mundial de Qatar y el montante global del 'Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA' es de casi 209 millones de euros... y el Valencia CF se llevará un buen pico.

Cavani irá al Mundial con UruguayGETTY IMAGES





Cada club será retribuido con unos 10.000 euros por cada día que un futbolista esté en competición durante el Mundial de Qatar. El importe máximo, de este modo, será de 370.000 euros. Alcanzar los cuartos de final, por ejemplo, tiene una recompensa para los clubes de unos 280.000 euros. En un cálculo aproximado, el club de Mestalla podría llegar hasta el millón y medio de euros si España y Uruguay alcanzan los cuartos de final, Suiza y Portugal caen en octavos y si la Estados Unidos de Yunus no pasa de la fase de grupos.

Así es el reparto de la FIFA para los futbolistas





La FIFA comunicó en su última circular que el cálculo se realizará en unos términos similares al Mundial de Rusia de 2018, así que, en principio, el Valencia CF empezará a ingresar 10.000 euros al día por cada uno de sus mundialistas a partir del próximo 14 de noviembre. Porque la FIFA explicó oficialmente en su circular 1.811 (22 de septiembre de 2022) que los clubes estarán protegidos por FIFA en el caso de que algún jugador se lesione a partir del 14 de noviembre y hasta que su selección esté en competición.

Un dato también importante para las arcas del Valencia CF es que no importa si el futbolista juega o no. La FIFA paga lo mismo pese a que el jugador no dispute minuto alguno en la cita mundialista. Este programa de ayudas también recompensará a aquellos clubes que hayan tenido en sus filas a los futbolistas que acudan al Mundial durante los dos años previos al campeonato de Qatar. Así que el Valencia CF estará también muy pendiente de lo que puedan hacer jugadores como Carlos Soler (España), Cillessen (Países Bajos), Maxi Gómez (Uruguay), Guedes (Portugal), Wass (Dinamarca), Racic (Serbia) o Kangin Lee (Corea del Sur), que han participado con sus selecciones en la fase de clasificación para el Mundial. De este modo, el Valencia CF también deberá compartir parte de sus ganancias en el caso de lo ingresado por Cavani o Cömert.

Qatar acogerá el primer Mundial en invierno





El Valencia CF ingresó por la cesión de sus futbolistas al Mundial de Rusia en 2018 una cantidad cercana al medio millón de euros. En aquella cita participaron Rodrigo y Guedes como valencianistas y el club de Mestalla también recibió una compensación por el argentino Enzo Pérez y el australiano Ryan.