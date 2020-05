El coronavirus y Europa condicionan los planes del Valencia CF

30 futbolistas con contrato en vigor. Así afronta el Valencia CF la planificación de la próxima temporada. Una situación que, por otra parte, sería habitual como cada verano si no fuera porque en este los clubes van a tener que asumir la crisis económica que se les viene encima. Una crisis que ya arrastran del tramo final del campeonato actual. Sin taquillas, sin abonados, sin todos aquellos ingresos atípicos que genera la industria del fútbol y que, a causa del coronavirus, se han perdido.

Algo que, evidentemente, condicionará los planes de futuro. Si a eso le añadimos la incertidumbre por no saber si jugará competición europea la próxima campaña y en caso afirmativo cuál será (no es lo mismo Liga de Campeones o Europa League), a esta hora la parcela deportiva del club puede organizar pero ejecutar ningún plan. Tal y como venimos informando en Deportes COPE desde hace semanas, los posibles fichajes están condicionados a todos estos factores, empezando por dejar salir antes de entrar. Con 30 nóminas en plantilla, la Dirección Deportiva del Valencia CF tiene que esperar a los movimientos que vayan surgiendo en el mercado antes de aventurarse a realizar ninguna contratación. Resumiendo: el Valencia CF planifica la próxima temporada muy condicionado por todo lo que vaya a suceder en los próximos meses, con los cambios sobre la marcha que esto pueda ocasionar.

Diogo Leite juega en el Oporto

En los despachos se manejan informes, se recaba información y ya se ha producido algún contacto. Sondeos propios del trabajo: mostrar interés, saber la voluntad del futbolista en cuestión, conocer las cifras en las que se manejaría y emplazarse para más adelante. Tanto en las renovaciones como en las posibles contrataciones. Poco más. De hecho, y siguiendo en esa línea de trabajo, lo más avanzado que tenía la parcela deportiva era el caso Diogo Leite. Central portugués, de 21 años que milita en el FC Oporto e internacional en las inferiores de su país. Un defensa del agrado de los técnicos, con proyección y al que se le ha hecho un seguimiento exhaustivo en los últimos tiempos. Los contactos se iniciaron allá por el mes de diciembre. Tal es así que, según pudo saber la Cadena COPE, estaba previsto que miembros de la Secretaría Técnica che fueran a visitarlo a Portugal, justo antes del confinamiento. Pero el Estado de Alarma lo paró todo y no se pudo avanzar nada más.

Desde la Dirección Deportiva se trabaja en, al menos, cinco fichajes

El Valencia CF tendrá que contratar a dos centrales de cara a la próxima temporada y Leite estaba bien posicionado. El eje de la zaga es una de las posiciones prioritarias a reforzar. Con Ezequiel Garay terminando contrato este verano y sin comunicación alguna por ambas partes desde su lesión, el futuro del argentino salvo giro inesperado apunta lejos de Mestalla. Garay no aceptó la última oferta del club (justo antes de la lesión) y desde entonces no se ha producido ningún contacto. Con Eliaquim Mangala (junio de 2021) no se cuenta y esperan poder darle salida. Mouctar Diakhaby (2023) se ha estancado esta temporada en su progresión. Tiene mercado pero la escasez de jugadores en su demarcación y la crisis económica deja al francés la posibilidad de poder reivindicarse. Gabriel Paulista (2022) es fijo. Tanto es así que ya se han iniciado los contactos con su agente para ampliar su contrato. El propio futbolista ha declarado que solo desea seguir en el Valencia CF. El caso de Hugo Guillamón es claro. Rechazó la propuesta de renovación por no querer seguir vinculado al filial y en la entidad de Mestalla no terminan de verlo para el primer equipo ya. El último con contrato que queda es el canterano Javi Jiménez (2021). Aunque, tal y como hemos desvelado en COPE, su contrato tiene una cláusula de salida que, tal y como parece, podría ejecutar el propio club este verano pagando una indemnización. Tanto Guillamón como Jiménez se agarran a la ausencia de Garay para tratar de colarse en los planes de Celades en estas últimas 11 jornadas y alumbrar así su futuro.

La portería también es una demarcación a reforzar. Jasper Cillessen (2023) no ha tenido la continuidad y el rendimiento esperado. Llegó para reemplazar a Neto y las lesiones no le han permitido mostrar su nivel. Su salida es difícil pero se escuchan ofertas. Jaume Doménech (2023) es uno de los capitanes y ha asumido su rol en el equipo. Cuando juega es una garantía y no tiene previsto salir del Valencia CF. Por su parte, Cristian Rivero renovó hace poco (2022) y, aunque no ha llegado a marcar diferencias en el filial, los técnicos están contentos con él. No obstante, tanto el jugador como el club buscarán una cesión a Segunda División para seguir la progresión.

Albert Celades dirigiendo una sesión de entrenamiento en Paterna

En los laterales, ahora mismo, no hay necesidad. En otra situación se abordaría la contratación de uno en la derecha, pero con Cristiano Piccini (2022) y Daniel Wass (2022) se da por cubierto el puesto. También está Thierry Correia (2024) pero no se cuenta con él. La clave podría estar en contratar un central que pudiera actuar en esa demarcación. Como contamos en COPE, Florenzi finalizará su contrato este verano y no continuará. En el lateral izquierdo, José Luis Gayà (2023) es clave. Al igual que con Wass, el club quiere mejorar su contrato. Toni Lato (2023) regresará y en pretemporada se decidirá si se puede quedar para competir con Gayà. Esa es la intención de las partes. Por su parte, Centelles (2023) tiene mercado y podría entrar en alguna operación. Por detrás viene Jesús Vázquez apretando. Jaume Costa acaba su cesión y pese a que en el club están muy satisfechos con su rendimiento y actitud, tiene prácticamente imposible su continuidad.

En el centro del campo se está buscando, como mínimo, un refuerzo. El futuro lo marcará qué quiere hacer Geoffrey Kondogbia (2022). El futbolista africano tiene un contrato que va reduciendo su ficha y su cláusula con el paso de las temporadas y tanto él, como el club, valorarán seriamente separar sus caminos si llega una oferta que satisfaga a ambas partes. Francis Coquelin (2022) es indiscutible. También dentro del plan renove y considerado uno de los pilares del proyecto junto a Parejo (2022). Uros Racic (2022) ha rendido a gran nivel en su cesión portuguesa y los técnicos quieren verlo esta pretemporada. Están muy contentos con él y salvo oferta desorbitada seguirá con contrato, pudiendo buscar otra cesión en caso de no confirmar las buenas sensaciones.

Los interiores están bien cubiertos. Se cuenta con Gonçalo Guedes (2024) y Carlos Soler (2023). Denis Cheryshev (2022) tiene hueco pero se escucharán ofertas y la gran incógnita la marcan los jóvenes talentos. Ferran Torres (2021) y Kangin Lee (2022) tienen sendas ofertas de renovación sobre la mesa pero ninguno está por la labor. Tal y como informamos en COPE, Celades quiere ver a Vicente Esquerdo (2022) en pretemporada. Por su parte, Álex Blanco (2021) está cedido en el Real Zaragoza y, en caso de ascenso, el club maño querrá ejecutar la opción de compra que tiene sobre él. Por último está Jason Remeseiro (2022), a quien el Valencia CF tratará de buscarle acomodo fuera.

Luis Suárez está despuntando en el Zaragoza

En el ataque habrá movimiento si el mercado lo permite. El club cuenta con Maxi Gómez (2024) y el resto es una incógnita. Escucha ofertas por todos: Gameiro (2021), Rodrigo (2022), Vallejo (2024) y Sobrino (2022). El francés ya pudo salir en invierno pero no quiso. Si logran convencerle y llega una oferta interesante, se estudiaría. Rodrigo lleva dos veranos en el mercado no por motivos deportivos sino económicos. Peter Lim quería hacer caja con el internacional español pero no lo consiguió. Ahora, con 29 años, su precio no será el soñado en su día por el propietario (60 millones de euros). Es capitán y un jugador determinante. Su continuidad sería una buena noticia a nivel deportivo. Vallejo ya tiene el interés de varios clubes por hacerse con sus servicios en calidad de cedido. Su evolución en este tramo final del campeonato marcará su futuro en el club. Rubén Sobrino no ha convencido y también se le buscará una salida. En función de cómo se mueva el mercado, el Valencia CF tratará de fichar, al menos, un delantero. Gusta mucho Luis Suárez, delantero del Real Zaragoza que pertenece al Watford FC. El colombiano está bien posicionado en la lista de preferencias.

Estos son los planes del Valencia CF de cara a la próxima temporada. Las posibles ventas, la vuelta del fútbol, en qué condiciones y la clasificación o no para Europa marcarán el camino a seguir en las operaciones. Ahora mismo, muchas incógnitas por resolver.