Corberán: "Soy muy consciente del objetivo permanencia. Esa es la realidad"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha comparecido ante los medios en la previa del choque ante el RCD Mallorca en Son Moix. Consciente del objetivo permanencia, el técnico de Cheste sabe de la importancia de la victoria en la isla. Primero por lo que supondría en la clasificación. Segundo porque de no ganar, el partido del sábado en Mestalla ante el Girona se disputaría en un clima irrespirable para el entrenador y para los jugadores. Acude a la isla con las bajas de Cömert y Unai Nuñez, además de las sabidas de Copete y Diakhaby, así que con un central sano, César Tárrega, tendrá que improvisar a Pepelu como central para intentar frenar al goleador Muriqi.

Situación actual y bajas para Mallorca

La realidad es que el equipo lleva 35 puntos y nuestro objetivo es sumar cuantos más puntos podamos, es la mentalidad que tenemos y es lo que queremos. Mañana se incorpora Hugo Duro, que ha tenido molestias. Cömert no ha podido entrenar, Unai no se encuentra en disponibilidad para acompañar al equipo y esas son las bajas. Los demás, tanto nosotros como el staff y los jugadores, estamos con ganas, con responsabilidad, siendo conscientes de lo que tenemos en juego. Ojalá hubiéramos jugado antes. Estamos con ganas de volver a competir mañana.

¿Qué le falta al equipo?

Ahora mismo mi cabeza no está centrada en lo que ha fallado, ni en lo que ha fallado, ni en presupuestos, ni en un concepto que da pie a tanta ambigüedad como el FPF. Somos conscientes de que necesitamos más puntos, estamos centrados en mejorar nuestros registros ofensivos, defensivos, dar pasos en aspectos competitivos. Esa es la mentalidad, ir mañana a Mallorca y hacerlo.

VCF Máxima intensidad para preparar el duelo en Son Moix

Objetivo, mejorar la dinámica

Veo al equipo muy capacitado para sumar puntos, preparado para afrontar momentos de dificultad, la dificultad propia de la dinámica, de los puntos, de las circunstancias que aparecen durante las semanas, las bajas… Veo al equipo preparado por completo y con ganas del partido de mañana.

Momento de sumar puntos tras la derrota en Elche

Son partidos diferentes, el de Elche y el de Mallorca. En Elche no conseguimos el resultado que podríamos haber conseguido, fuimos capaces de mejorar, reducimos su capacidad de generar y hay aspectos rescatables, pero el resultado no fue el deseado. Jugaremos con un central específico, pero tenemos alternativas, jugar con línea de 4 o de 5. Tenemos que defender bien y no solo por los centrales, sino a nivel colectivo. Lo conseguiremos en función de cómo nos comportemos como equipo.

¿Tiene la sensación de que es un examen final para Corberán cada partido?

Cuando un equipo, y más en un club grande, no tiene resultados positivos, hay que convivir con esa exigencia y habituarse a ella. Desde el primer día siempre he notado confianza y ante esa confianza, autoexigencia. Eso lo comparto con el staff y los jugadores.

Aspecto mental del equipo

Un partido de fútbol es la suma de muchos componentes: físico, táctico, mental… los partidos hay que saber jugarlos y competirlos. Hay una parte táctica, y cada uno es diferente. Una estructura que se enfrenta a otra. Superar presión, saber atacarles de forma más combinativa, más directa… El juego siempre está. Y hay una parte de saber competir los partidos: el manejo de la fase mental. Insistir en lo bueno cuando vas por delante, cambiar cuando vas por detrás. Hay detalles que tienen que ver con eso. Y como equipo debes de saber manejarlo todo para conseguir resultados.

Siento la misma confianza del club y de los jugadores hacia mí que el primer día que llegué Carlos Corberán Entrenador Valencia CF

¿Tienes la certeza de que el vestuario está contigo?

Yo tengo absoluta convicción de la fe de la plantilla. Hay preguntas que yo no puedo responder. ¿Tengo fe en la situación que estamos enfrentando? Por supuesto que sí. Tenemos fe, mentalidad y ganas para superar esta situación. Detecto un plantillo entregadísimo en la causa, capaz de hacer autocrítica, que no se queda en la parte de la excusa, sino en la responsabilidad. Cuando las cosas no salen bien, trabajamos para cambiar. Siento al equipo como el primer día, hay momentos que las cosas salen, y hay momentos en los que no salen. Y lo primero que se mira es el entrenador siempre. Cuando ganamos podemos ser los mejores y no lo somos y cuando perdemos, lo hacemos todo muy mal y no es verdad. Hay que trabajar con autoexigencia y autocrítica. El primero que no está satisfecho con los puntos que tenemos es Corberán, pero creo en mi plantilla. Creo que podíamos haber hecho más puntos y trabajamos para sumarlos en este tramo final de temporada.

¿Consciente de que el objetivo es la permanencia?

Muy conscientes y responsabilizados con esa situación. Los puntos que tenemos nos hacen estarlo. Estamos comprometidos con nuestra realidad.

VCF Pepelu tendrá que hacer de central ante las bajas

Análisis del RCD Mallorca

Mallorca no es solo Muriqi, es un delantero importante, sus números avalan sus capacidades. Vive muy cómodo y cuando está cerca del área es peligroso, en Mestalla ya trabajamos para alejarlo del área. El cambio de Demichelis tiene efecto acumulando el juego por dentro. Debemos manejar bien el partido en defensa.

Gourlay dijo que le habían dado armas ¿qué ha fallado entonces?

Centrados en sacar nuestro mejor rendimiento con esas armas a nivel ofensivo y defensivo. Es la dinámica del fútbol, a veces consigues resultados, a veces no. Le damos importancia a cada partido. Nuestro objetivo es sumar los máximos puntos posibles en esta situación.