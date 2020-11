La confianza entre Paco López y los jugadores sigue firme: "Tontos no son"

Paco López no ha perdido al vestuario y lo manifiesta de forma contundente. "Necesitamos esa victoria para dar entre comillas mayor tranquilidad y no se trata de ser el más optimista del mundo. A los jugadores no les vas a engañar porque son inteligentes y tienen mucha experiencia. Si cuando analizas las cosas, les expones algo que no son... tontos no son", dijo el entrenador en la previa del trascendental Levante UD - Deportivo Alavés del domingo.

Además, el técnico del Levante explicó este viernes que no está satisfecho con la situación del equipo, con una sola victoria esta temporada, pero insistió en que está convencido de que serán capaces de cambiar la dinámica este domingo ante el Alavés. "Es una situación que no nos gusta a nadie, a mí el primero, pero entiendo que la forma de cambiarla es seguir insistiendo, siendo positivo y yo creo que este equipo ha demostrado que en momentos de dificultad se crece", dijo en la rueda de prensa previa al partido.

"No sé si es la palabra, pero sabe que por emociones negativas no se llega a ningún sitio", matizó el entrenador valenciano, que destacó que esta situación la afronta "como un reto y no como una amenaza".

Quico Catalán y Alejandro Blanco (presidente del COE), en el Ciutat de ValènciaLEVANTE UD

El Ciutat de València, factor decisivo

Paco López dijo que están "entusiasmados" por volver a jugar este domingo en el Ciutat de València tras ocho meses y admitió que será un factor positivo para conseguir la victoria ante el Alavés. "Desde marzo que no pisamos el campo y tenemos muchas ganas. Creemos que puede ser un factor más positivo para intentar ganar el domingo. Estamos entusiasmados por pisar el campo y nos da energía", dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido.

El Levante volverá al Ciutat de València tras las obras de remodelación que ha sufrido en los últimos meses y el entrenador valenciano confesó que han echado de menos no haber jugado en su campo. "Lo que sí que te puedo garantizar es que a cualquier equipo que esté tanto tiempo sin jugar positivamente creo que no le va a influir. Es un factor positivo y la pena es no tener a nuestra gente", subrayó.