El colista desnuda a Valencia Basket

La fiesta por el triunfo ante Fenerbahce sólo ha traído resaca y descomposición. Victoria ante el equipo en mejor forma del continente y, 48 horas después, derrota sin paliativos ante el peor equipo de la Liga ACB. Quien lo entienda que lo explique. Aunque quizá observando los primeros 10 minutos del partido en Illumbe se pueda sacar una conclusión próxima a la verdad: Valencia Basket no ha llegado a comparecer en San Sebastián.

El entrenador, Jaume Ponsarnau, no se ha quitado de encima la culpabilidad y en rueda de prensa ha dicho: "Gipuzkoa lo ha hecho muy bien y el responsable de la derrota he sido yo porque ha sido un problema mental y no preparé bien a mi equipo".

El 13-2 de salida, las 11 pérdidas de balón en 10 minutos y los raquíticos ocho puntos anotados en el primer cuarto hacían presagiar la hecatombe. Seguro que los más optimistas imaginaban una reacción tal y como ha ocurrido en tantas y tantas ocasiones precedentes y a punto estuvo de llegar. El equipo reaccionó antes del descanso con un parcial 2-17 y un Louis Labeyrie inspirado. El 36-30 a la conclusión de la segunda manga dejaba vislumbrar el arreón definitivo que nunca se vivió.

Una antideportiva a Derrick Williams (¡cuántas van ya!) y una técnica a un ofuscado Nikola Kalinic impedían no sólo la remontada, si no ni siquiera la aproximación en el marcador. Los jugadores de Acunsa Gipuzkoa se miraban extrañados ante el recital que estaban dando frente a todo un equipo Euroleague que se había quedado de fiesta en la Fonteta. Okouo y Radoncic se adueñaban de los tableros y Valencia extrañaba (¡cómo no hacerlo!) a Bojan Dubljevic, descartado por unos problemas en la mano.

Y en el cuarto cuarto las distancias empezaron a rojar el sonrojo de cara. Otra técnica, esta vez a Prepelic, 19 balones perdidos en total y el -22 (76-54) a minuto y medio para el final lo decían todo. No hacía falta añadir mucho más. Derrota por incomparecencia en la casa del colista que hasta hoy había ganado cinco de sus 23 partidos.

Ficha técnica EFE:

78.- Gipuzkoa Basket (20+16+18+24): Faggiano (3), Oroz (8), Tomás (3), Radoncic (18), Okouo (20)- cinco inicial- Magarity, Span (15), Dee (3), Carlson (8), Motos y Olaizola.

60.- Valencia Basket (8+22+14+16): Marinkovic (3), San Emeterio, Hermannsson (3), Pradilla, Tobey (6)- cinco inicial- Prepelic (15), Puerto, Labeyrie (15), Van Rossom, Kalinic (7), Vives (2) y Willians (9).

Árbitros: Cortés, Araña y Rial.