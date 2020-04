El club negocia con sus jugadores para evitar un ERTE

El fútbol español mantiene su particular pulso mientras la población lucha frente a la crisis del COVID-19. La guerra Rubiales-Tebas viene de muy lejos, y ahora, el sindicato de futbolistas, con David Aganzo, se mete en la batalla con el asunto de los ERTE’s de los clubes.

Las posturas entre La Liga y la AFE por los recortes en los salarios son demasiado distantes. Según informó este domingo Isaac Fouto en el Tiempo de Juego de COPE, las propuestas de los clubes no convencen a los futbolistas. El representante del sindicato AFE, David Aganzo, comentaba en Tiempo de Juego que "nos llama la atención el empujón que da la Patronal hacia un ERTE, cuando lo que tenemos que hacer es ir de la mano".

El Valencia CF prefiere la reducción del gasto rebajando el salario de la plantilla y no con un ERTE

En este sentido, el Valencia CF sigue manteniendo, a esta hora, un escenario que le aleje del planteamiento de un ERTE, aunque fuentes del club, tampoco lo descartan si no se llega a un acuerdo de reducción de gasto por otras vías. Esa vía, como ya informamos el pasado viernes, es la propuesta del club a los jugadores de una reducción salarial de la plantilla. En este sentido, hay varios escenarios abiertos en la negociación entre el club y los capitanes ya que, no sería lo mismo que la competición se reanude o no. Los futbolistas abogan por concretar un porcentaje, en torno al 20% de reducción de su salario en caso de que la Liga NO se juegue. Pero, la postura de los jugadores es dejar en nula la reducción si se llegaran a disputar las once jornadas que restan del campeonato.

Imagen de los cinco capitanes del Valencia CF

Desde el club hay una prioridad y es mantener los puestos de trabajo y la salud económica de la parcela “no deportiva”, es decir, de los cerca de 400 empleados más allá de la plantilla del primer equipo.

La AFE publicó un comunicado en el que rechazan los ERTE y critican a La Liga por el control económico. Tebas respondió en redes sociales diciendo que el control económico no tiene que ver con el coronavirus y que los ERTE son herramientas legales. De hecho, el Gobierno ya ha aprobado los ERTE de Barça, Espanyol y Deportivo Alavés. En las próximas horas es probable que se dé luz verde al ERTE del Atlético de Madrid. Y seguirán cayendo porque una gran parte de los equipos profesionales lo tienen en proyecto.