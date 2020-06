Celades: “Me niego a pensar que lo del VAR tiene que ver con la denuncia del club”

Albert Celades ha comparecido en rueda de prensa telemática en la previa del choque ante Osasuna. Lo hace 24 horas después de que el club emitiese un artículo en sus redes sociales con el listado de agravios y errores provocados por el VAR hacia el Valencia CF en los últimos años. Todo, tras el gol anulado a Rodrigo Moreno en el partido ante el Real Madrid. El técnico se alinea con lo expresado por el club, cree que es lícito, pero se niega a pensar en la voluntariedad de los errores. “El club muestra su opinión sobre la polémica del VAR. Llevamos mucho tiempo y ha mostrado su postura. Nos tenemos que concentrar en el juego y en lo que podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar ni queremos. Nuestro papel es intentar centrarnos en el juego”

Hay una denuncia del club hacia la RFEF por el cambio de modelo en la Supercopa de España y por el reparto de premios entre los clubes participantes. Desde entonces, existe un cruce de declaraciones entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el Valencia CF. Con este frente abierto, Celades ha puesto un punto de cordura entre tanto fuego cruzado. “Todos sabemos la corriente de opinión que hay en la ciudad con respecto al club, lo que ha pasado este año. Hay mucha gente que piensa que nos han perjudicado durante el año por esa mala relación con la Federación a raíz de la denuncia por la Supercopa. Me niego a pensar que eso sea así, no creo que eso sea así. Creo en la honestidad arbitral porque todos cometemos errores”.

Celades podrá contar con Maxi ante Osasuna

En cuanto a la enfermería, el técnico ha confirmado punto por punto toda la información que ayer ofrecíamos en Deportes COPE Valencia. Coquelin será baja, como mínimo dos semanas debido a una elongación muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Aunque todavía está pendiente de más pruebas médicas cuando baje la inflamación en la zona para determinar con mayor exactitud la gravedad de la lesión. Celades alberga esperanza de poder contar con el centrocampista “en el momento que se produjo la lesión y tras la primera exploración, creíamos que no íbamos a poder contar con él en lo que queda de liga, pero a día de hoy no lo descartamos"

Maxi Gómez sufrió una dura entrada de Casemiro en el partido de Valdebebas justo en el pie izquierdo, el de la lesión por la que fue operado en el mes de marzo de la fractura del quinto metatarsiano. El uruguayo notó molestias y el cuerpo técnico decidió cambiarle por precaución, “Maxi está bien. Nos alertó el hecho de que la molestia fuera en el mismo pie de la lesión que tuvo, pero afortunadamente solo fue un susto”.

Y la mejor noticia es el regreso de Gabriel Paulista, dos semanas después de su lesión por sobrecarga muscular en el vasto de la pierna derecha “a falta del entrenamiento de esta tarde y si no hay contratiempo, pensamos que Gabriel podría ayudarnos en el partido de mañana. Sin duda una buena noticia”.

Maxi Gómez y Paulista podrán jugar contra Osasuna (domingo 19:30 horas)

La derrota ante el Madrid dejó un poso de negativismo en la afición y en el club. Preocupación porque el objetivo Champions se aleja y la Europa League se complica. Celades cree que todavía hay opciones, pero es cierto que cada vez menos margen, “ojalá podamos tener una buena semana y poder ver las cosas desde otro prisma. Esto va tan rápido que con 2 victorias seguidas todo cambia. El partido ante Osasuna es muy importante. Cada vez quedan menos puntos y menos margen de error"

Por eso el técnico es consciente de que hay que reducir al máximo los errores y la falta de concentración, sobre todo en la faceta defensiva, “ante el Levante hicimos 90 minutos buenos, sin ser brillantes; pero sin conceder ocasiones. Todo lo que no concedimos en 90' lo concedimos luego en los últimos 6. La segunda parte ante el Real Madrid no fue buena. Tras su gol no pudimos reponernos y fuimos a peor incluso"

Respecto a la acción que le costó la expulsión al coreano Kangin Lee, Celades prefiere pensar que es fruto de su inmadurez, aunque tiene claro que penaliza al equipo, “No es la primera vez que sucede. Posiblemente sea parte del aprendizaje de los chicos jóvenes. Ojalá sea algo que sirva para aprender a madurar y que le sirva para aprender. Porque uno menos te lastra en el rendimiento colectivo y que no vuelva a suceder”.

