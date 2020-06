Celades se ve fuerte: “No temo por mi puesto”

La noticia desvelada por la Cadena COPE nada más acabar el partido en Eibar del pasado jueves ha sacudido al Valencia CF y a su entrenador, Albert Celades, quien esta mañana se ha enfrentado a la rueda de prensa más complicada desde el día de su presentación. El técnico ha negado la mayor y dice que tiene el vestuario bajo control. “Para nada (he perdido el control del vestuario). Siempre me he sentido muy respaldo por los jugadores, desde el primer día en una situación muy difícil hasta hoy. Solo tengo buenas palabras para ellos”, señaló Celades, quien añadió es completamente falso que hubiera presentado la dimisión. “Ni he presentado la dimisión, ni la pienso presentar”, dijo.

De hecho, extendió el respaldo que siente al presidente Anil Murthy y al director de fútbol, César Sánchez, y señaló que no teme ser destituido en caso de una nueva derrota. “Para nada, de ninguna manera temo por mi puesto. Sólo estoy centrado en el partido de mañana. Venimos de un partido duro y con muy poco descanso, pero estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien”, dijo.

Preguntado directamente por el enfrentamiento que tuvo con Maxi Gómez dijo que siempre ha pensado que las cosas de los vestuarios se arreglan internamente. "Son códigos de los que hemos estado en los vestuarios y así tiene que ser y entre Maxi y yo está todo muy bien”, agregó.

“Las cosas de dentro se quedan dentro y se arreglan dentro. Nos han ayudado mucho, es un grupo buenísimo, de buenos futbolistas y de buena gente. Un grupo sano, dispuesto a sumar y a superar adversidades y muy curtido en muchas cosas. Tenemos un grupo unido que está deseando competir mañana”, explicó.

El derbi más caliente para Celades

Villarreal CF y Valencia CF miden sus fuerzas en un duelo de la Comunitat Valenciana en pos de un puesto en la Europa League con tres puntos de ventaja para el equipo local. El equipo de Celades acumula ya siete encuentros sin ganar como visitante sólo en la Liga, tras haber perdido también después del parón en la visita del Real Madrid, informa EFE.

Tras dar descanso el campo del conjunto vasco al joven Hugo Guillamón se espera que Celades le recupere como pareja de Gabriel Paulista en el centro de la defensa y más tras la expulsión de Eliaquim Mangala en ese último choque. Además del central francés por sanción, serán baja por lesión Ezequiel Garay y Cristiano Piccini, ya que Francis Coquelin ha entrado en la convocatoria a pesar de que se esperaba que su lesión le mantuviera más tiempo inactivo.

Pese a ello, no parece que el centrocampista francés vaya a jugar de inicio para dar descanso como titulares a Dani Parejo o a Geoffrey Kondogbia. En cambio, teóricamente sí que podría dárselo a Rodrigo, aunque es muy probable que el atacante esté en el equipo inicial en La Cerámica.