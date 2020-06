Celades: “Con Guillamón hay que ir despacio. Hablamos como si fuera un fijo en la alineación"

Albert Celades ha aprovechado la insistencia de los periodistas ante el presente y futuro de Hugo Guillamón (acaba contrato el 30 de junio), para lanzar un mensaje que, seguramente, tenga como destinatario al entorno del futbolista y que viene a confirmar la información que venimos contando en Deportes COPE Valencia, es un buen jugador pero hay que ir despacio. Ese precisamente es el punto de desencuentro en la negociación abierta por su renovación. El Valencia CF le ofrece un contrato de mejora pero con ficha de filial el primer año, y el futbolista y sus agentes pretenden que el central de La Eliana pertenezca a la primera plantilla desde el inicio de su nuevo contrato. Todo esto se negoció antes del parón por el coronavirus.

Hace unas semanas, Jorge López volvió a ponerse en contacto con el representante del jugador para retomar el dialogo pero las condiciones para el club son las mismas. Evidentemente, la dirección deportiva está a la expectativa de esta nueva situación creada por la ausencia de Paulista que le ha dado minutos al chaval y que si tiene un buen rendimiento en estas jornadas hasta el final del campeonato, el club en ningún momento se cierra en banda para volver a renegociar las condiciones. Pero la premisa fundamental, sigue siendo: Paciencia con el chaval. Así lo ha evidenciado el propio Celades ante la pregunta directa de qué haría él, si tuviera la decisión en sus manos de renovar al jugador, “hablamos de Hugo como si fuera un fijo en la alineación y solo ha jugado un partido. Hay que ir poco a poco con los chicos jóvenes, necesitan su adaptación. Él y todos los jóvenes. Hugo nos ha ayudado y seguro que nos va a ayudar. Sé que se está hablando de su renovación y ojalá se llegue a un buen fin”.

Nada que ver con el chaval, al que deportivamente tanto el técnico como la dirección deportiva, valoran y mucho, por eso se le ofreció hace tiempo la renovación desde el club. “Con Hugo venimos trabajando durante parte de la temporada. Incluso ya jugó en Anoeta. Es un futbolista que por sus características nos gusta. Nos gusta lo que nos ofrece y lo contemplamos como una alternativa más. Es muy maduro. El otro día ante el Levante estuvo a buen nivel”.

"Las opciones que nos daba el mercado no eran las mejores para fichar al central que queríamos", ha dicho Celades

La zaga ha quedado en cuadro tras la lesión de gravedad de Ezequiel Garay y la planificación deportiva en entredicho ya que no se cuenta con Mangala, por su estado físico, fue imposible encontrar un relevo al central argentino en el mercado y ahora es titular, Guillamón que acaba contrato en quince días. Celades ha explicado punto por punto todas estas situaciones “Mangala está bien para jugar. A partir de ahí, nuestra opinión y así lo dijimos es que llegara un central pero las opciones que nos daba el mercado no eran las mejores, solo podíamos fichar de España y ningún club quería desprenderse de un central. En cuanto a Hugo, tampoco diría que es titularísimo. Hugo jugó un partido de titular y nos dejó buena sensación. Le conocemos y estamos muy atentos. Pero hay que ir con tranquilidad con ese tipo de jugadores. A pesar de su madurez para llevar la situación, con Hugo hay que ir con tranquilidad".

Una de las carencias más evidentes del equipo es la solidez defensiva. Encaja mucho y ha dejado escapar muchos puntos en los minutos finales de partido como el del otro día ante el Levante, “está claro que hemos hablado sobre ello. Lo hemos trabajado, porque es cierto que no estamos contentos cómo gestionamos esos últimos minutos. Se cometieron errores que no tienen que pasar. La realidad es que no fuimos capaces y trabajamos para que no vuelva a pasar. Hemos perdido muchos puntos en los últimos minutos. Casi siempre ha sido en acciones a balón parado. Se ha dado demasiadas veces. Y en cuanto a los goles encajados fuera de casa, pues sí, llevamos tiempo hablando de que debemos ser un equipo más solvente en defensa, porque necesitamos serlo para estar en la zona alta de la clasificación”.

Mañana el Valencia se enfrenta al Real Madrid en Valdebebas y Guillamón tiene bastantes opciones de entrar en el once. El técnico ha hablado del equipo de Zidane “Un equipo muy fuerte, con algunos de los mejores jugadores del mundo. Un equipo con alternativas, que te exige mucho. Si por algo es diferente el Real Madrid este año es porque está siendo un equipo muy sólido en defensa, encaja pocos goles y eso no solía pasar. Tiene un magnífico entrenador. Pero es que es el Real Madrid”.

Tras el triunfo del Villarreal ante el Mallorca, el Valencia está fuera de Europa y se aleja de su primer objetivo que es la plaza Champions. A Celades se le ha cuestionado sobre si la clasificación para la Europa League dejaría por satisfecho las pretensiones del técnico y del club, “lo he dicho siempre. No me gusta plantearme objetivos a largo plazo. El objetivo es competir contra el Real Madrid y sacar el mejor resultado posible. Después del partido contra el Real Madrid, a pensar en Osasuna”.