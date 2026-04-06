Castro casi dobla el ritmo de Calero e incluso así no le da para salvarse

El técnico portugués Luís Castro le ha dado la vuelta al equipo, pese a la mala imagen del sábado en Anoeta, y ya ha alcanzado los catorce partidos al frente del Levante UD. Casi dobla en puntuación a su predecesor Julián Calero en los mismos encuentros sentado en el banquillo, pero pese a su buen hacer no sería suficiente para rescatar al equipo valenciano, que es penúltimo con 26 puntos y a cinco de la permanencia.

En estos catorce partidos de Castro al frente del equipo, el Levante UD, que cayó en Anoeta por 2-0 ante la Real Sociedad en la última jornada, presenta un balance de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas, lo que arroja un total de 16 puntos y una media de 1,1 puntos por partido.

una buena media... que no da

Esta media sería suficiente para superar la barrera de los 40 puntos si hubiera cogido al equipo desde el inicio de curso, pero a falta de ocho jornadas necesita sumar más por partido si quiere llegar con opciones al esprint final de la temporada.

El madrileño Julián Calero, por su parte, fue despedido en la jornada 14 del presente campeonato, tras caer por 0-2 en casa ante el Athletic Club. En los catorce partidos que dirigió al equipo en Primera tuvo un balance de dos victorias, tres empates y nueve derrotas, con un total de nueve puntos y una media de 0,6 puntos por jornada.

Además, entre el despido de Calero y la llegada de Castro, el Levante colocó en el banquillo al entrenador del filial, Álvaro Del Moral, que sumó una derrota en Pamplona ante Osasuna y un empate frente a la Real Sociedad en el Ciutat de València.

LALIGA Castro, saludando al entrenador de la Real Sociedad

el calendario hasta final de temporada

El Levante está ahora a cinco puntos de la permanencia. Llegó a estar a siete entre la jornada 24 y 25 y antes de la disputa de la pasada jornada volvió a estar a tres puntos de la salvación, a una distancia que no estaba desde noviembre de 2025.

En las ocho jornadas que tiene el Levante hasta el final de curso se enfrentará en el Ciutat de València al Getafe, Sevilla, Osasuna y Real Mallorca y jugará a domicilio contra el Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.