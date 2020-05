El caso Garay: una historia llena de desencuentros

El pasado 11 de septiembre, Garay exteriorizó sus sentimientos con motivo de la destitución de Marcelino. “Después de muchos años contigo (no solo en Valencia) sé a la perfección cómo eres, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo yo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo. Porque el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano. Te vas por la puerta grande, mister. Quien haya tomado esta decisión NO solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: NO ES JUSTO”.

Lo hizo a través de este mensaje en sus redes sociales. Un disparo directo a la línea de flotación de la propiedad y de aquellos que siguieron su camino. Una declaración de intenciones hacia Peter Lim y Anil Murthy: no contéis conmigo. Tan respetable como inaudito. En este mundo en el que vivimos, escasean los apoyos hacia el compañero derrocado. Más si cabe cuando el hecho de hacerlo, te sitúa a ti en la diana. Garay ya había rechazado una propuesta de Mateu Alemany en agosto para renovar y, tras esto, se dio por hecho que su futuro estaría lejos de Mestalla a partir del próximo 30 de junio. Entendíamos, tras el mensaje, que ni Garay querría seguir ni el club abogaría por su continuidad. Sin embargo, los hechos demuestran que estábamos equivocados. Durante los siguientes ocho meses se ha confirmado que tanto el club quiso apostar por su continuidad como el jugador ha querido seguir. Cosas del fútbol y de la vida. Llegados a este punto, estaría bien analizar al detalle la situación para intentar ser más precisos en las conclusiones.

Anil Murthy y Jorge López caminan por la Ciudad Deportiva

Garay lleva cuatro temporadas en el Valencia CF de las cuales, las dos anteriores a esta, en las que coincidió con Marcelino en el banquillo, sirvieron para asentarlo en el grupo como uno de los pesos pesados del vestuario tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El pasado verano, rechaza una propuesta de renovación y semanas más tarde, con la destitución de Marcelino, estalla en redes sociales y carga contra aquellos que tomaron la decisión. Llega Albert Celades y Garay sigue jugando, manteniendo su estatus deportivo. En noviembre, Jorge López, por aquel entonces encargado de la parcela deportiva, le traslada nuevamente el interés del club por renovarlo. En diciembre se emplazan a hablar y las posturas están cercanas. No deja de seguir resultando curioso que, después del caso Marcelino, ambas partes quisieran seguir juntos el camino. Pero esa es la verdad y sus motivos tendrían.

Lo que está claro, por encima del caso Garay, es que el Valencia CF está mal gobernado

El club (más bien la parcela deportiva) por mantener un central de nivel que escasea en el mercado y el jugador, porque el Valencia CF es un club grande, tiene un buen salario y tanto él como su familia son felices en la ciudad. El caso es que (y aquí viene la versión que todo lo descuadra), Garay asegura que a principios de enero en Arabia Saudí, a punto de disputarse la Supercopa de España, el presidente Anil Murthy conversa con él y le dice que las condiciones de la oferta han cambiado. Y la pregunta es obligada: ¿qué pasa en apenas unas semanas, con las navidades de por medio y con las posturas cercanas entre las partes, con el equipo en su mejor momento deportivo de la temporada, para que Murthy se dirija al jugador en plena concentración y le diga que la oferta del club ya no es la misma que unos días antes? No tiene mucho sentido, pero quién sabe con Murthy. A pesar de ello, Garay asegura que la negociación sigue abierta. Según la información que tenemos en COPE, el 15 de enero, Jorge López le envía un mensaje a su abogada. “Hola, María José. Nos gustaría tener una respuesta de Garay”. A lo que la abogada responde: “en una semana os contestamos”.

Garay festeja un gol del Valencia CF

Cinco días más tarde, Jorge López se vuelve a dirigir a la abogada del futbolista para advertirle de un cambio en la estructura. “Hola María José. Te llamará César Sánchez. Es el nuevo director de fútbol del club”. Entramos en la recta final. César Sánchez asume la negociación y entabla conversaciones con María José. Siguen con la operación y, según la versión del club, se encuentran puliendo algunos flecos. La supuesta oferta sería de una temporada más otra opcional. A razón de 2’5 millones de euros netos por temporada. El problema, vendría con una posible penalización: en caso de que Garay no alcanzase los 25 partidos oficiales en la 20-21, se le restarían 300.000 euros del contrato. La abogada del jugador no está de acuerdo y por ahí va el tira y afloja de la negociación. Tú renuncias a una parte, yo intento sacarte la otra con la propiedad, etc. “Ezequiel no va a renovar en esas condiciones”. Es el mensaje final. Tan solo unos días más tarde, llega la desgracia en forma de lesión. El 1 de febrero, en Mestalla, Garay se rompe el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Otro problema añadido a la negociación. El futbolista argentino pasa por quirófano en Gijón y hasta allí viaja César Sánchez. A su lado en un momento delicado, le muestra cariño y le da ánimos. Y sí, al igual que su entrenador, le dice que no se preocupe, que tratará de ayudarle con la renovación. Cualquier otra cosa habría sido de mal gusto en un momento tan duro para cualquier jugador.

De la negociación ya no se supo más. A la última propuesta rechazada por la abogada del jugador se le sumó la lesión y el caldo de cultivo que había precedido la relación entre Garay y la propiedad en el último curso. La situación del ERTE tampoco ha ayudado. Desde el Valencia CF aseguran que Garay no aceptó las cantidades pactadas con el vestuario en la reducción salarial y que por ese motivo tuvo que ir al ERTE junto a los directivos y jugadores del filial. Otra grieta más. Junto a los vídeos bailando con tacones, sus formas en el proceso de recuperación, la crisis económica por el coronavirus, etc. Todo para sumar más bien poco. En octubre cumplirá 34 años. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones a sabiendas que, en todo lo que tiene que ver con el club, Lim tiene la última palabra; siempre.

Marcelino se dirige a Garay durante un partido

Lo que está claro, por encima del caso Garay, es que el Valencia CF está mal gobernado. Su presidente se entromete constantemente condicionándolo todo: comunicación, vestuario, afición, parcela deportiva. La imagen del club vive dañada porque agrava los problemas a costa del prestigio del club. Mala relación con todas las partes, malas formas y una altanería que le está costando una herida que se agranda con el paso de los acontecimientos y que hace que, hasta lo bueno que hace el Valencia CF (que también lo hace) y los buenos empleados (que también los tiene) se le vuelva en contra. No hay una estrategia en la parcela deportiva porque vive condicionada en cada una de sus maniobras. No hay una estrategia en la comunicación porque el presidente ha colocado a su lado a alguien que ni sabe ni quiere comunicar. Y todos viven con miedo a salirse del guión porque en cualquier momento peligra su puesto. Y mientras todo pasa, se sigue menoscabando la imagen de un club centenario.