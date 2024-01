Carlos Álvarez: “Nadie dejó de confiar en Calleja ni en la idea del equipo”

La adaptación a València

Estoy muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Porque soy una persona muy familiar y he estado muy unido a mi familia siempre. Vengo en busca de cumplir sueños y en este caso para mí es el fútbol y todo lo que parecía grande se queda más pequeño.





El fichaje por el Levante UD

Fue una grandísima sensación. Es un club grande, últimamente era un equipo de Primera y bien consolidado. Es un paso adelante salir de Sevilla porque no tenía las oportunidades que me hubiera gustado. Y con ganas e ilusión de poder conseguir el objetivo. Estoy súper feliz, no hubiera pensado en la vida que el club me hubiera acogido tan bien.





El buen rollo del vestuario granota

En cada posición tenemos dos o tres jugadores para ser titulares. Eso es un paso grande para estar más cerca del objetivo. Y es clave la buena relación entre compañeros. Somos una piña y tenemos que disfrutar de cada victoria porque nunca se sabe cuándo vienen rachas buenas o malas. Esa puede ser una clave para poder pelear por las cosas.





Los compañeros del Levante que más le han sorprendido

Oriol Rey, Lozano y Pablo Martínez me han impresionado mucho. La lectura de juego y la velocidad. Lo complicado que es quitarles el balón con gente encima y estoy intentando copiarles cosas para meterlas en mi mochila.





La mala racha de 2023

Está claro que es duro para todos pero ninguno dejó de confiar en la idea del equipo y del entrenador. Fuimos uno y fue la clave del éxito. Estando todos juntos vamos a poder lograr cosas bonitas.





Su físico y el estilo del fútbol actual

Siempre he sido de los mas bajitos pero no me ha supuesto un problema. Tengo otras cosas que otros no tienen y tengo que explotar mis virtudes y no rendirme. No hago mucho caso de lo que la gente dice en el aspecto físico. El fútbol se juega por abajo y los mejores equipos en España han sido de jugones y personas bajitas. Nunca ha sido un impedimento.

Los referentes de Carlos Álvarez

A ver me gusta fijarme en gente de mi perfil y Maradona y Messi son mis ídolos. Como ellos no hay nadie ni habrá nunca. Hay otros jugadores que me identifico con ellos como David Silva, Iniesta, Pedri, Phil Foden o Bernardo Silva. Ese perfil que me veo reflejado y veo cosas suyas para intentar avanzar en mi juego.

Su confesión a Calleja hace unos meses

Fue antes del partido ante el Villarreal B (octubre 2023). Siempre he sido mediapunta y hoy se juega poco así. Calleja me preguntó que cómo me veía por la derecha y le dije que como si me necesitaba de portero o de central… de lo que hiciera falta. Vengo a sumar y a jugar de lo que sea. Estoy preparado para todo eso y se trata de dar el máximo en cada entrenamiento. Nunca tan arriba y nunca tan abajo, siempre sumando.





El idilio con la grada del Ciutat de València

Noto el calor de los aficionados y que me tienen aprecio. Eso te refuerza, te da una confianza extra en las cosas que uno hace y me hace súper feliz. La gente me da ese ánimo que es muy importante. Me gustaría agradecérselo. No estoy en mi máximo nivel, ni mucho menos. Me queda mucho por mejorar y demostrar.

El crecimiento hasta el primer equipo del Sevilla FC

Una parte importante han sido mis padres que me han hecho mantener los pies en el suelo en algunos momentos que les ha dado la sensación, a lo mejor, que me había despegado un poquito. He tenido mucha suerte con mi familia y con mi agente, sobre todo en los malos momentos. Mi familia es la que me ha gestionado todo y si me conocen como una buena persona es gracias a ellos. Cuando vemos a jóvenes debutar en Primera todo el mundo quiere estar en esa situación porque hemos luchado por ese sueño desde que somos pequeños. Luego yo pienso que cada uno tiene su camino y quizás el mío es más largo. Pero yo estoy tranquilo porque estoy puliendo muchas cosas. Me he dado cuenta de que no tengo que pensar en lo que pasa alrededor.

¿El ascenso?

Vamos a ir partido a partido y claro que todos lo queremos y vamos a intentarlo. Pero que no sea una exigencia, que sea un premio a que cada partido seamos los mejores y que consigamos la meta y el logro final.