Cañizares: "Perdonaría los puntos ante el Betis a cambio de una victoria que nos contagiara entusiasmo a toda la ciudad"

Santi Cañizares ha pasado revista de la actualidad del Valencia CF hoy en Deportes COPE Valencia. El portero ha contado también cómo ha vivido la DANA en primera persona.

¿Cómo está siguiendo el día a día tras la DANA?

Es tan fuerte lo que ha pasado que no lo puedes contar. Con un vistazo te haces un poco la idea. No hace falta estar en la zona cero, pasas por la A-3 y ves por dónde pasaba el barranco. Es una magnitud que no puedes prever y nunca ha existido. No he visto algo parecido en España en lo que tiene que ver con las aguas. Estamos todos contagiados de una tristeza tremenda. Salvo el entorno del Valencia CF nadie habla del partido, de fútbol. No nos hemos recuperado a nivel emocional ni mucho menos. El Valencia CF tiene la responsabilidad también de dar una alegría. Esto es algo que te deja tocado sin que te haya pasado nada. Lo que me ha pasado a mí en la finca es una chorrada con lo que ha pasado. Aquí hay un gasto económico y psicológico tremendo. No sale de su cabeza. No lo vamos a olvidar nadie en la historia. El que lo ha vivido como protagonista sigue teniendo un peso psicológico que no puede salir de sus cabezas. Es el primer paso para salir hacia adelante, estar moralmente bien. Si no, esto se te viene encima. Hago un llamamiento a profesionales e instituciones para trabajar este aspecto.

Tiene la finca en Requena-Utiel. ¿Qué ha visto?

Cuando llovía 25-30 litros es mucho en un día y siempre se ha celebrado mucho. Bajaba un hilo de los torrentes y podía hacerte una corriente de un metro y luego podías hacerlo bien. Se ha abierto el cauce de un río de 40 metros de ancho con tres metros de altura. Si empieza aquí a llover así, todo eso tiene que llegar al mar. Con ausencia de cauces cuidados, de presas... Yo tengo daños. Ha cambiado la orografía. Tenemos que hacer nuevos caminos para poder acceder. La maquinaría está actuando en cosas más importantes. Me río con lo que me ha pasado a mí viendo lo que ha pasado. Donde nunca ha habido un río se ha abierto un cauce del río. El Barranco del Poyo tenía 50-60 metros de ancho, ahora pasa de 120-130. Cuánta agua pasó para que fuera comiéndose la tierra y ensanchando el cauce.

Vuelve el fútbol. El Valencia CF el último en hacerlo. Con la tragedia en la cabeza

Todos están afectados de forma indirecta. Todo el mundo conoce alguien de la zona. No se puede comparar. Es una situación general. A veces un jugador entre en depresión por lesión, que se muera un familiar... Eso es algo particular. No todo el equipo. El 11-M pasó y nosotros jugamos por la tarde. En el 11-S nos pilló aterrizando en Krasnodar. La UEFA suspendió los partidos pero pasó en Estados Unidos. Verlo en la TV no es ni el 1% de lo que pasó. No recuerdo un equipo que tuviera que dejar de competir por una tragedia en la ciudad. El jugador tiene que entrenar mucho la mente para hacerla dura contra la razón. La gente afligida en el deporte dura poco. No te queda otra que tirar. No puedo identificar cuál va a ser la repsuesta del Valencia CF. A veces ganas sin estar bien, es fútbol. Quiero pensar que el equipo va a encontrar un calor humano en forma de corazón, no forma de grito. Eso sería si nos jugáramos ir líderes. Va a ser de las congregaciones de valencianos más grande que habrá tras la tragedia, como pasó en el campo del Levante UD. Que esto sirva para que el equipo se venga arriba. Los tres puntos son importantes, pero más lo es recobrar entusiasmo, no digo alegría. Entusiasmo. Ojalá todo se convierta en un ejemplo. Perdonaría los puntos a cambio de una victoria que nos contagiara entusiasmo a toda la ciudad. Que se lleve el Betis los tres puntos, ya los recuperaremos.

¿Le ha sorprendido la indiferencia de Lim ante la oleada de solidaridad?

No. Todo lo que pasado lo encuentro previsible. Era previsible que las autoridades que estén preocupadas por ellas que por el pueblo. No lo ha descubierto la DANA, lo ha puesto en el foco. También lo era que aparecieran manos a ayudar. Si el apuro es máximo aparecen todas de una forma u otra. Hay gente que no va por no estorbar pero no va a cenar y dona los 100 euros que iba a usar. Sobre todo es una gran imagen del corazón y del tesón que tenemos unos por otros. Pero lo que soluciona una máquina no lo solucionan 1.000 personas. No me ha sorprendido el Puente de la Solidaridad. Igual ahora está vacío, pero va a seguir existiendo. Conozco gente que va poniendo dinero en diferentes cosas cada semana, incluso algunos que han elegido vivir peor en favor de la solidaridad. Confío en que muchos son personas. La mayoría no quiere hacer daño, quiere ayudar. Esperaba también que los tractoristas vinieran a 40 por hora por la autopista de Requena y Utiel. Y habrá que ver cómo están sus campos. Y se van a Sedaví, a Paiporta a echar una mano... Quien nos manda nunca en su vida se imaginó que iba a mover fichas. No mueve ni un dedo. Nada me ha sorprendido.