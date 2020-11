Cañizares: “Es mucho más esfuerzo el que están haciendo estos jugadores que los que ganamos la Liga”

La goleada ante el Real Madrid

“Fue un partido donde fue superior el Valencia al Real Madrid. Vamos a partir de esa base: por eso ganó el partido. ¿Fue un partido marcado por la polémica? Sí, pero la polémica puede estar en tu área porque el rival es superior, o puede estar en el área rival porque tú estás llegando más y mejor y estás siendo superior que fue lo que sucedió en el partido. Suele pasar que, cuando tienes un partido de gran envergadura, el colectivo de jugadores y entrenadores que forman el aparato deportivo de las entidades, esa semana no se distraen con nada. Están centrados y dan un sobreesfuerzo siempre. La presencia de un equipo grande motiva a los jugadores, hace olvidar cualquier situación de desconfianza y sueles dar el 120%. El Valencia lo dio, salió todo muy bien y estuvo bien en defensa, en las transiciones defensa-ataque, estuvo bien en la finalización y le doy valor a marcar tres penaltis: no es fácil hacerlo. El duelo está marcado por la polémica o la duda arbitral: sí, perfecto. Pero si esas acciones son en tu área, eres susceptible de que el árbitro pueda pitar. Si pasa en el área rival, todo es perfecto porque estás llegando y atacando. En otras ocasiones lo hemos vivido al revés porque no hemos sido capaces de alejar la pelota de tu área. El Valencia hizo un partido muy completo, fue creciendo a lo largo del encuentro, tuvo algo de fortuna, por supuesto. En el segundo gol tienen que pasar cosas para que sea gol, pero el equipo hizo un sobreesfuerzo, confió en sí mismo y todos son buenas noticias y el resultado pasa a la historia. Para que eso suceda tiene que haber situaciones en el partido favorables, no exentas de fortuna. Esas cosas pasan en el área rival. Lucas hace un penalti evidente porque llegas hasta allí, centras y comprometes el error de Lucas. El segundo igual, también lo fuerzas tú. Progresa en la jugada, tira un centro y la pelota golpea en el rival y se envenena. Hay que tener esa fortuna. Esas dos llegadas fueron elaboradas y provocaste el error del Real Madrid, porque lo exigiste”.

Los capitanes del Valencia CF 20-21

Por quién se alegra más

“Me alegro por todos. Jugadores, técnico, afición. Son la resistencia. Son la resistencia deportiva, hornada, lo que dignifica el escudo del Valencia. Javi Gracia por supuesto que lo es: está trabajando a contracorriente, sin ser escuchado en ninguna de sus peticiones, en ninguna de sus voluntades que todas tendrán que ver con mejorar al equipo. Eso es muy complicado, muy difícil. Es frustrante. Sin embargo, es el responsable del equipo. Hay días que el equipo no está bien y hay que mirar al entrenador y otros días en los que está bien y también hay que mirarle a él. Los jugadores dignifican este escudo. El esfuerzo fue colectivo pero siempre hay líderes en el equipo. Es evidente que cuando se ponen la camiseta del Valencia dan lo que tienen. Gayà, Soler, Paulista arrastran al colectivo. Todos en general, tuvieron una muy buena nota. Dignificaron la camiseta de este equipo y ahora mismo son la resistencia de este club, lo más profesional que queda”.

Los jugadores escuchan a Gracia

Javi Gracia

“Nunca ha abandonado sus funciones. A pesar de trabajar en un ambiente hostil: no es escuchado, todo lo que aporta en un despacho no tiene sentido lo que hace, no ha abandonado nunca al equipo. Es un profesional comprometido y además con talento. Javi Gracia es un buen entrenador, no lo olvidemos. Los entrenadores es muy sencillo medirlos: viendo dónde han estado y el rendimiento que han sacado a los equipos que ha entrenado. ¡Y Javi Gracia lo ha sacado casi siempre! Por lo tanto, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. En el corto plazo, la presencia del Real Madrid o del Getafe provoca una respuesta orgullosa del equipo, hace que se olviden muchas cosas. En el medio largo plazo es muy difícil sacar adelante objetivos deportivos con una gestión que no favorece, no aporta y no dota de herramientas para poder rendir y no tener distracción y poder comprometerse”.

Cañizares levantando el título de LaLiga

Los jugadores

“Ahora mismo, están haciendo un ejercicio extraordinario. En el Valencia donde yo estaba era sencillo, donde todos los jugadores estaban cómodos, donde el entrenador era escuchado dentro del club, el tener un compromiso, el estar orgulloso de vestir la camiseta porque te sentías afortunado. Yo creo que es mucho más esfuerzo el que están haciendo estos jugadores incluso que los que ganamos la Liga. Sinceramente te lo digo. Tendrá más mérito ganar la Liga, evidentemente, porque eso queda para la historia. Pero a mí no me resultaba ningún esfuerzo estar comprometidos, jugar cada partido y ver que había mucha gente dentro y fuera del césped haciendo bien su trabajo”.