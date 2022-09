Cañizares: "No habría mucha diferencia entre tener a Herrerín o no tenerlo"

Santi Cañizares fue ayer protagonista en‘Los Lunes al Var’ en COPE Valencia para analizar la actualidad del Valencia CF y, en especial, el debate que se ha generado en torno al recambio de Jaume bajo palos.



El mítico portero valencianista y ahora comentarista COPE ensalzó, antes que nada, al cancerbero titular del Valencia CF, que espera que no tenga ningún contratiempo en forma de lesiones: “Me temo que tendríamos muchos problemas si se lesiona Mamardashvili. Puede ser uno de los mejores porteros de Europa como siga con esta proyección. Nos salva puntos y es el jugador que más va a valer en el mercado”. No es la primera vez que Cañizares se deshace en elogios hacia el arquero georgiano.

Al respecto del recambio de Jaume, el exguardameta valoró ambas opciones: confiar en Cristian Rivero o firmar a Iago Herrerín.“No conozco mucho a Rivero. No habiendo jugado en Primera ni en Segunda es como para pensar en firmar otro portero”, afirmó Cañete, que tampoco dio mucho peso a la alternativa de firmar a Herrerín: “Sus mejores momentos ya han pasado y hace tiempo. No me parece que nos vaya a solucionar demasiado. Tampoco es un portero experto. Nos debería demostrar su sobriedad. Entre tener a Herrerín y no tenerlo, creo que no hay mucha diferencia. Ojalá me equivoque”.

Preguntado por los porteros que más han rendido bajo palos desde su marcha, Cañizares eligió tres por encima del resto: "César me gustó mucho los años que estuvo. Diego Alves también cumplió para lo que se le contrató. Neto, que cometió un error yéndose al Barcelona a dormir su carrera, era un portero muy fiable”