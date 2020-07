Cañizares: "Me gusta Javi Gracia, me podría haber esperado cualquier cosa"

Nuevo entrenador . Javi Gracia me gusta. Viendo cómo está dirigido ahora mismo el Valencia CF puedo estar tranquilo con la elección del entrenador. Me podría haber esperado cualquier cosa, la verdad. Su carácter me recuerda al que tenía Valverde, salvando las distancias. Una persona humilde, trabajadora que huye de cualquier lío mediático y de cualquier polémica, que trata de tener a sus equipos con equibrio, primando los equipos armados como ha demostrado en Osasuna o en Málaga. No hay ninguna alarma negativa en su elección. Me quedo tranquilo pese a que Murthy o Lim hayan asumido la dirección deportiva del club.

"A Gracia no se le debe compar ni con Benítez, ni con Neville"

Comparaciones . No es una buena idea comparar a Javi Gracia con Rafa Benítez para Javi Gracia porque Benítez es el mejor entrenador que ha tenido el Valencia CF en su historia y el más laureado. Lo mismo que no se merece que se le compare con Gary Neville. Lo que sabemos es que Javi Gracia es un entrenador con determinado bagaje y con un perfil que viene muy bien en tiempos de tanta revolución y de tanta crispación. El problema va a estar en la confección de la plantilla. Pone muy nervioso a todo el mundo que se pueda prescindir de jugadores como Parejo, Rodrigo, Coquelin o Kondogbia, pero lo que está claro es que el entrenador no va a ser el problema.

Cañizares, durante los actos del Centenario

La gestión del club . Ya sabemos cuál es la gestión dictatorial que existe en el Valencia CF y cuando esta gestión no ha sido así y se ha dejado en manos profesionales, como con Mateu Alemany, se ha demostrado el éxito. Javi tiene un carácter conciliador, humilde que quizá sea capaz de ganarse a confianza de los que decidan la confección de la plantilla. Está por ver si tendrá capacidad de decisión. La decisión del entrenador ha sido correcta.

"Ojalá Corona cogiera los mandos del Valencia CF, pero lo dudo"