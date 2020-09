Cañizares: “Gracia es un gran entrenador, algo infravalorado en nuestro fútbol”

Sobre Murillo y Capoue

“Me sugiere es que hay actividad a la hora de traer jugadores. Escuchas al entrenador que empieza a desesperarse, que hay opciones que se van perdiendo… y el hecho de que hoy se hable de la posible incorporación de dos jugadores me hace ser, evidentemente más optimista. Murillo ya lo conocemos todos. No tuvo una buena relación con Marcelino. Esperaba gozar de más minutos, Marcelino no se los otorgó y por ahí empezó la ruptura. El caso es que en el Celta de Vigo le vimos bien la temporada pasada. Es un futbolista que obviamente si llega será titular indiscutible por la marcha de Garay, que era el jugador que le cerraba la progresión. Espero lo mejor de él y también su mejor actitud, mejor que en su primera época en el Valencia CF”.

"Si llega Murillo será titular indiscutible por la marcha de Garay"

“A Capoue le conocemos menos por el hecho de no jugar en España y hacerlo en la Premier. Viene avalado por el entrenador, es una petición de Javi Gracia que lo conoce bien. Lo que es evidente que con la salida de Parejo y de Coquelin hace falta un jugador en esa posición. Entiendo el enfado de Javi Gracia la semana pasada: el mercado sigue abierto, no han llegado jugadores y todavía hay tiempo para que sigan saliendo. Viendo el equipo el otro día, merece la pena echarle una mano a Javi Gracia. Está demostrando capacidad para ordenar, arreglar y hacer al equipo competitivo con lo que tiene. Por qué no darle algo más”.

Cañizares en uno de sus muchos partidos en MestallaFoto: EFE

El cabreo de Gracia

“Cómo no voy a estar de acuerdo con un entrenador que viene trabajando durante un mes ya y que ha pedido una serie de jugadores para reforzar al inicio de cara a la temporada. Llega el inicio de la temporada y no lo ha conseguido. Es lo normal. Los entrenadores quieren una plantilla lo más competitiva posible, o como mínimo, mantener la plantilla de la temporada anterior. Si no se puede mantener la plantilla de la temporada anterior y los jugadores no llegan, es normal que no estén contentos. Y obviamente, al primer descontento no sale a rueda de prensa a contarlo. Sale cuando ve que la situación empieza a ser muy preocupante. Cuando ve que de alguna forma, coge el altavoz mediático que tiene y traslada un toque de atención para que exista una reacción. Javi Gracia me parece un buen entrenador, que con lo que le den va a saber ordenar al equipo y va a conseguir el compromiso de todos los jugadores. Merece que si no estamos en la mejor época que no le traigan ocho jugadores pero al menos sí los tres que ha pedido para reforzar las distintas posiciones. Es lo mínimo y, si no llega ni lo mínimo, es normal que el entrenador, ya que no es escuchado en los despachos, hacerse escuchar en otro lado”.

La intensidad de Gracia en los entrenamientos es innegable

Los jóvenes y el proyecto

“Creo que el Valencia CF tenía una gran plantilla antes de la marcha de los jugadores que se han ido. Una plantilla trabajada durante años atrás y que demostró ser muy competitiva con jugadores muy importantes. El hecho de que lleguen jugadores de gran talento como Yunus, Kangin, Esquerdo… obviamente que, además de estar es que es necesario. Pero están en formación, son muy jóvenes y la temporada es muy larga. No se les puede dotar de gran responsabilidad. Están para ayudar al equipo. Para conseguir una camiseta titular y a partir de ahí exigirles mucho más. No defraudó ninguno de los tres con una buena actitud y tienen que aprovechar este momento. El equipo está con el entrenador y no es nada fácil. Lo importante es que crean en el entrenador. A mí me dio la sensación que el equipo está contento con lo que está haciendo y con Javi Gracia”.

Crisis social

“Hago un balance muy pesimista. Sinceramente. Tan pesimista como el del resto de la gente que analiza más allá de lo que pasa sobre el terreno de juego. Es un equipo que ha vendido por valor de más de 60 millones de euros. No ha sido destinado a pagar las fichas de los jugadores. Mi interpretación es que ese dinero, probablemente, haya sido para que Peter Lim recupere el dinero prestado al Valencia CF, que está en su derecho. Si no acude a los bancos es porque no tiene la firma del máximo accionista, está desconectado financieramente del equipo, no avala las operaciones y eso es una mala noticia. Si le añades con los problemas de la ATE, la presión de muchos ciudadanos para que lasinstituciones aprieten a Peter Lim para que cumpla sus obligaciones. Uno empieza a pensar desde el punto de vista financiero que la gestión es muy pobre, ya también. Porque si algo podíamos pensar cuando llegó Peter Lim es que por lo menos tenía músculo económico para que el club tuviera una supervivencia. Algo que estamos viendo que esa supervivencia se está tambaleando. A eso hay que añadir la gestión deportiva en los despachos. Yo hago una comparativa: ¿alguien se imagina en este país, que Monchi y Lopetegui, que han sido una de las estrellas de la temporada, ganando la Europa League y metiendo al Sevilla FC en Champions, son despedidos esta semana? Pues eso ha pasado en Valencia. Y lógicamente, estos desmadres en la gestión conllevan a muchos problemas económicos porque son cosas que cuestan dinero y es talento que se desperdicia y no es tan fácil de contratar en el mercado. Estoy mucho más optimista con este grupo de jugadores, que han tenido siempre una gran profesionalidad más este entrenador, que está quizás algo infravalorado en nuestro fútbol y que es un gran entrenador, estoy mucho más tranquilo porque no será un problema, que obviamente la gestión que está llevando a cabo Meriton y que puede crear muchísimos problemas en el medio plazo a nivel financiero si no es capaz de mantener la ATE y pierde su activo el beneficio que consiguió en su momento con los terrenos del nuevo Mestalla”.