Cañizares: "El equipo puede jugar y competir mejor. Ahora está en un bache"

Santiago Cañizares ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para analizar el momento de forma y de juego del equipo de Rubén Baraja y el enfoque antes de que se abra el mercado de fichajes de invierno. El comentarista COPE cree que el equipo pasa por un mal momento, pero apunta a la situación de otros equipos que están dando alivio a la temporada del Valencia CF y menos sufrimiento que la temporada pasada. Aún así, Cañizares cree que hay que hacer autocrítica con el momento actual porque el equipo demostró al inicio de la temporada que puede jugar mejor a fútbol y dar un nivel competitivo mayor sobre el césped.

El equipo suma un punto de los últimos doce disputados y recibe al Barça en Mestalla y acaba el año ante el Rayo en Vallecas. Dinámica preocupante

Es evidente que no es para estar contentos. Con independencia del equipo que tengas, igual no está para jugar Champions, no está para llegar a Europa, pero si para hacer mejor las cosas en este momento puntual de la temporada. Si hay una virtud y es que no tienes el estrés del descenso. Está barato y eso te está liberando de los apuros. No podemos soñar mucho con el equipo que tenemos, pero también es verdad que hemos jugado mejor en otros momentos de la temporada y ahora estamos en un bache en el que no aparece la mejor versión de casi ningún jugador. Salvo Mamardashvili, los demás han bajado su rendimiento en este último tramo de la competición. Hay que tener la autocrítica de que este equipo puede jugar mejor y competir lo mejor. Nos estamos quedando atascados en cuanto a la progresión de los chavales. Todo va unido. Me preocupa eso porque ya me he acostumbrado a que no me preocupe el hecho de que no vayamos a tener ninguna ayuda por parte del propietario. Con no tener piedras en el camino ya nos conformamos. El entrenador lo sabía antes de firmar. Nada le debe sorprender, salvo que se haga el sorprendido. Desde Prandelli, no creo que ningún entrenador se sienta sorprendido con lo que pasa en el Valencia CF.

La devaluación del equipo

Ayer leía unos datos con el décimo aniversario de la venta del club, de que somos, con diferencia, el equipo que más se ha devaluado. El Granada también tiene un propietario chino, el Celta ha cesado a su gerente que era el que mantenía al equipo en un nivel muy alto, es decir, hay equipos en una situación similar a la tuya por mala gestión. Eso nos puede salvar, el que haya otros igual o peor que tú.

Paulista en el ojo del huracán de nuevo tras su autoexpulsión en Getafe.

Es de largo el defensa con más trayectoria y más fiable. Pero también precisamente por eso, por su trayectoria, seguramente sea el jugador que se siente más incómodo por la gestión del club. Si eres un chaval de 18 o 20 años, no te importa quien maneje el club, ni quien manda, ni cuanto pone en tu contrato, solo quieres jugar en un club como el Valencia y en primera división. Pero si como Paulista, has estado en varios equipos, eres líder en el vestuario, y ves que la gestión no te está ayudando, no te da herramientas para rendir, pues evidentemente son jugadores que tienden más a la depresión. No tienen la dulce ignorancia del joven que se pone a jugar al fútbol. Dicho lo cual, lo del otro día en Getafe no se puede permitir en un jugador de su categoría. No es la primera vez. La crítica tiene que estar e imagino que él será el primero que no esté de acuerdo con su comportamiento. Si quiere renovar, no es la mejor manera. Tampoco creo que tenga muchas ofertas a estas alturas. La cláusula de la renovación automática si juega veinte partidos, no sé a quién de los dos beneficia”.

Peter Federico y el interés del VCF

Lo llevo viendo desde los 16 años. Jugador con mucho talento. Zurdo, pero juega mejor entrando desde la banda derecha. ¿Qué le falta? Lo de todos los jóvenes, pues que a veces le cuesta entrar en el juego, ser constante. Pero es un chico con mucha proyección. Si es verdad que puede venir gratis, teniendo una ficha muy baja, creo que no sería ningún problema si fallara. Es de esos jugadores con los que debes apostar, pierdes poco si la cosa saliera mal. Es un riesgo menor. Me parece que es un jugador que te estrecha el campo, así como Fran Pérez te lo ensancha. Son conceptos distintos. Con talento por desarrollar y poner al servicio del equipo. Todo el mundo recordará a Vicente. Talento puro que un día rompió a jugar y fue uno de los mejores extremos del mundo. En eso debes invertir.