La campaña solidaria del Levante UD golea al COVID-19

El Levante UD ha anunciado este viernes que ha recaudado 297.100 euros en la campaña que puso en marcha justo hace una semana y con este dinero comprará más material sanitario para la Sanidad Pública valenciana y para las residencias de mayores para luchar contra el COVID-19.

500 personas o asociaciones han participado en esta campaña

El Levante UD ha emitido un comunicado para explicar que 500 personas o asociaciones han participado en esta campaña y ha agradecido la solidaridad de aficionados, jugadores y técnicos de los diferentes equipos, masculinos y femeninos de la entidad y consejeros o patronos de la Fundación, entre otras muchas personas que han participado en esta iniciativa solidaria.

El club valenciano ya anunció hace siete días la compra de de 6.000 trajes de protección EPI, 6.000 gafas protectoras, 50.000 mascarillas FFP2 y 100.000 mascarillas 3 PLY y puso a disposición de las autoridades el estadio Ciutat de València y la residencia de la ciudad deportiva de Buñol.

Clerc está viviendo esta crisis desde muy cerca

Clerc: “Mi mujer me dice que las UCI ya no están tan saturadas”

El futbolista del Levante Carlos Clerc mandó un mensaje de optimismo por la crisis sanitaria por el COVID-19, ya que su mujer trabaja en un hospital en Badalona (Barcelona) y desveló que le ha transmitido que ha mejorado la situación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) después de haber pasado unos días de mucho trabajo.

“Los primeros días mi mujer estaba muy abrumada con todo el follón que había, pero me va diciendo que ahora las UCI ya no están tan saturadas, que tiene un poco más de margen y aire para trabajar y que espera que la situación vaya a menos y que no tengan tanto trabajo. Confía en que todo el mundo pueda tener sus cuidados y nota que hay un descenso de trabajo”, dijo Clerc en una conversación telefónica a EFE.

El futbolista del Levante explicó que su mujer trabaja el turno de fin de semana en el hospital Can Ruti de Badalona y que su mayor temor no es contagiarse sino poder transmitírselo a sus padres, con los que convive ahora en Barcelona al no poder regresar a València entre semana por el endurecimiento de las medidas aplicadas por el estado de alarma.

“Ella está en primera línea y va viendo de cerca lo que ocurre en las urgencias. La preocupación mayor que tiene es contagiarse, pero no por ellos porque no sufriría riesgo pero vive con sus padres y tienes ese miedo de llevarte a casa el virus. Pero los sanitarios son los que mas precauciones toman, lo hacen muy bien”, precisó Clerc.