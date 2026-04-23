Campaña y su amor al Levante UD: "Volvería una y mil veces"

El futbolista José Campaña ha repasado su etapa en el Levante UD, club que defendió durante siete temporadas y que le ha dejado una huella imborrable. En una entrevista en Deportes COPE Valencia, el centrocampista, ahora en el AD Ceuta FC, no ha dudado en expresar su profundo cariño por la entidad granota, asegurando que echa la vista atrás y "volvería una y mil veces". Para Campaña, sus años en Valencia han sido sus mejores momentos como profesional.

Volvería al Levante, la verdad que una y 1000 veces" José Campaña Entrevista en Deportes COPE Valencia

Marca Campaña estuvo siete años en el Levante UD

Formado en la cantera del Sevilla FC, Campaña llegó al Levante en 2016 tras un periplo por varias ligas europeas. Él mismo reconoce el papel fundamental que jugó el club en su carrera: "El Sevilla es el club que me formó, pero el Levante es el club que me ayudó a volver a ese buen camino, tanto personal como futbolísticamente, para ser la persona y el futbolista que soy a día de hoy".

Una época dorada

Campaña ha recordado con una sonrisa la gran plantilla que se formó en el Levante UD, destacando el buen ambiente y la conexión en el campo. "Se me dibuja una sonrisa cada vez que me preguntan por aquel equipo. Éramos una familia y luego se veían reflejados los resultados", ha afirmado. El jugador ha rememorado la calidad de compañeros como Melero, Bardhi, Rochina o Morales, con los que el equipo firmó temporadas históricas en Primera División.

Una de las revelaciones de la entrevista ha sido su defensa de Nikola Vukcevic. A pesar de que fue un fichaje criticado, Campaña ha asegurado que "cuando él estaba bien físicamente era el mejor mediocentro que tenía el equipo, pero vamos, sin duda". Ha confesado que incluso se lo comentó al presidente del club en varias ocasiones, destacando "su tranquilidad, capacidad de robo y claridad para sacar el balón".

Cuando estaba bien físicamente Vukcevic era el mejor mediocentro que tenía el equipo, sin duda" José Campaña Entrevista en Deportes COPE Valencia

Levante UD Campaña jugó 208 partidos con el Levante UD

Su gran rendimiento con la camiseta granota, con la que disputó 208 partidos, marcó 19 goles y repartió 30 asistencias, le llevó a la cima de su carrera. Como él mismo ha recordado, tuvo "la suerte y la oportunidad de poder ir con la selección absoluta", un hito que considera "el sueño de cualquier jugador español" y que fue especialmente meritorio por la dificultad que suponía para un jugador del Levante UD ser llamado por el seleccionador, en aquel entonces Luis Enrique.

La espinita del descenso y el presente

No todos los recuerdos son buenos, y el descenso a Segunda División sigue siendo una "espinita" para el jugador. Campaña cree que aquella plantilla tenía grandes jugadores y que el equipo terminó la temporada en buena dinámica con Alessio Lisci. "Si LaLiga fuese más larga, yo creo que el objetivo de la permanencia se hubiese conseguido", ha lamentado.

En cuanto a la actualidad, Campaña sigue al Levante UD en la distancia y confiesa que se frustra cuando el equipo no gana. Ve con optimismo la llegada del técnico Luis Castro, del que cree que "está haciendo las cosas muy bien" y "sacando el jugo a cada jugador". Por ello, ha querido mandar un mensaje de ánimo a la afición: "Que no paren de creer, que no paren de animarles, porque lo tienen cerca y lo tienen en su mano".

Indira via www.imago-images.de Luis Enrique hizo debutar a Campaña con España

Un mensaje a la afición

Consciente de que tuvo "más y menos con alguna gente", Campaña ha querido también dirigirse a los aficionados. Entiende el enfado cuando los resultados no llegan, pero pide apoyo para la plantilla actual, especialmente para los más jóvenes. "El jugador no sale al campo a perder", ha recordado, explicando que los pitos y las quejas durante el partido "no ayuda a nada" y solo consiguen poner más nervioso al futbolista.

Campaña y el Ciutat de València

Ante el partido que enfrenta a los dos equipos de su vida, Levante y Sevilla, Campaña lo tiene claro. "Obviamente, hoy tengo el corazón dividido, pero sí, soy levantinista también, al igual que sevillista", ha concluido, dejando patente un cariño que perdura a pesar del tiempo y la distancia.