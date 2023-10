Calleja: "No vamos a pelear por quién tiene más el balón"

El estilo del Andorra

No vamos a esa pelea, a ver quién tiene el balón porque ahí son los mejores. Lo han demostrado en toda la temporada. Salvo ante el Real Zaragoza, ellos han tenido el balón con una posesión muy alta. Nunca juego a tener más o menos el balón. El plan de partido es ganar. Y para ganarle al Andorra hay que saber gestionar los momentos con balón. Con balón vamos a intentar que sufran y hacerles daño y marquemos goles. Hay que tener efectividad con balón.

El FC Andorra en su campo

Tiene un estilo muy concreto. Es uno de los mejores equipos en ataque posicional. Es un equipo muy fiel. El otro día hicieron un buen encuentro pese a perder. Dominan muy bien su juego y creen en él y van a mantenerse fiel en su propio estilo.

La baja de Capa

Se llevó un golpe fuerte y es una zona peligrosa. Hay que andar con cuidado. Está de ánimo bien y hay que esperar para que podamos contar con él.

Favorito al ascenso según Opta

Ojalá se cumpla ese pronóstico. Para mí es algo que viene a significar que tenemos posibilidades. Si nos dan tantas opciones, nosotros vamos a pelear por todo, pero no quiero fijarme en las estadísticas. Llevamos solo doce partidos, queda muchísimo. La temporada es larga y la primera vuelta no tiene nada que ver con la segunda. Hay que mantener el trabajo.

El viaje en autocar hasta Andorra

Estos viajes los aprovechamos para hacer equipo. Al final como no hubo ninguna queja de parte de nadie, de los jugadores mucho menos. Somos conscientes de la situación que hay. Nos toca viajar en autobús las horas que haga falta. Aprovechamos para que haya más cohesión, hablamos con los jugadores para convivir y que sea algo positivo y no negativo.

El plan en defensa por las bajas

No quiero dar muchas pistas, pero no contamos con laterales del primer equipo (están lesionados) pero sí que contamos con gente del filial y entre los cinco montaremos una defensa. Pero también hemos jugado con tres centrales y lo hemos trabajado. No hay que descartar nada. Tenemos varias bajas en la misma posición.

La lista de Calleja para Andorra

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, completó la convocatoria para jugar este sábado en Andorra con los defensas del filial Xavi Grande, Marcos Navarro y David Sellés por las numerosas bajas en la zaga.



Xavi Grande, que ya ha debutado este curso, es lateral derecho, mientras que Navarro y Sellés, que no han jugado todavía con el Levante, son lateral izquierdo y central, respectivamente. Calleja no puede contar para este partido con los defensores Álex Valle, Álex Muñoz y Ander Capa ,ni con los atacantes Andrés García y Fabrício Santos.



La lista es la formada por: Femenías, Dela, Kochorashvili, Brugué, Dani Gómez, Pablo Martínez, Cantero, Andrés, Vezo, Postigo, Blesa, Clemente, Iván Romero, Rober Ibáñez, O. Rey, S. Lozano, M. Bouldini, Algobia, M. Navarro, Xavi Grande, Carlos Álvarez y Sellés.