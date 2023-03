Calleja: "Nosotros tenemos que ganar, no me fijo en el resto"

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que afronta los últimos diez partidos de Liga convencido de que solo dependen de ellos mismos para lograr el ascenso a Primera División y apostó por romper su mala racha este sábado en Santander.

"Nosotros tenemos que ganar, entonces no me fijo en el resto. Muchas veces estamos hablando del calendario, los partidos que tenemos, de cómo van el resto de equipos... Si empiezas a mirar, no hay ningún equipo que consiga dominar y ganar con claridad", dijo en la rueda de prensa previa al choque ante el Racing.

"Lo principal es conseguir tres puntos y luego mirar al resto. A partir de ahí ya llegarán los duelos directos y en casa que van a ser fundamentales pero lo importante es ganar en Santander", agregó.

El entrenador del Levante admitió que "el gol es muy difícil de trabajar" y explicó lo que, en su opinión, le ha faltado a su equipo en los últimos tres partidos en los que no ha sido capaz de ganar.

"Yo creo que nos ha faltado un poco más de velocidad en el juego, en la circulación. Nos ha faltado acierto de cara al gol, no hemos tenido efectividad. Creo que el equipo en este final de temporada tiene que aumentar un poco más la intensidad en todo, ser más intensos y agresivos tanto con balón como sin él", afirmó.

El entrenador del Levante recalcó que se trata de un "partido importantísimo" y que afrontan "con la necesidad de ganar". "Espero que mañana sea efectivo lo que hemos trabajado durante la semana para ganar al rival", comentó.

Además, Calleja adelantó que el portugués Rubén Vezo viaja con el equipo tras recuperarse antes de lo previsto de una lesión muscular y que cuenta con José Campaña para poder participar en el partido, aunque no durante los noventa minutos.

Vezo y Campaña han entrado en la convocatoria del Levante UD