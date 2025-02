Calero: “La Rosaleda aprieta, es de los estadios que dan sentido al fútbol”

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, se mostró encantado por visitar este sábado La Rosaleda para enfrentarse al Málaga y destacó el ambiente “impresionante” que se vive allí y subrayó que es un estadio que le da sentido al fútbol español.

“Es un estadio que aprieta, porque ellos ayudan a su equipo y se genera un ambiente de fútbol impresionante y a mí esas cosas me gustan. Me gusta que haya ambiente, me gusta que la gente esté metida. La Rosaleda es de los estadios que le dan sentido al fútbol español”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

“El Málaga es un equipo que le imprime ritmo a sus partidos, que no diferencias mucho entre un Málaga en casa y fuera de casa, es valiente y atrevido fuera de casa, igual que lo es en casa, tiene velocidad por fuera, tiene desborde, tiene llegadores, eso hace que los partidos sean abiertos”, añadió.

El entrenador del Levante, que aseguró que el equipo viaja a Málaga “con la sana intención de volver a competir muy bien”, admitió que el encuentro de mañana puede parecerse al de la primera vuelta disputado en el Ciutat de València y que se saldó con victoria del Levante por 4-2 en un partido repleto de ocasiones y goles.

“Para el espectador fue precioso y que creo que puede ser la línea de partido también. Lo que sí que creo que somos dos equipos que buscamos los partidos, que somos atrevidos, que somos valientes y que por tanto lo de la ida no fue una casualidad. A partir de ahí, ya veremos a ver cómo sale el de mañana”, afirmó.

Sobre la derrota del pasado lunes ante el Racing de Ferrol, Calero afirmó que está “todo digerido” y que deben recuperarse porque “en fútbol no hay tiempo para lamerse heridas” y tienen que empezar por el choque del sábado en Málaga.

“Todos sabemos lo que es el fútbol, que en ese tobogán de victorias y derrotas pues evidentemente tenemos que saber levantarnos en las derrotas”, comentó Calero, que quiso aclarar sus polémicas palabras tras perder ante el Racing de Ferrol en las que calificó de “agoreros” a algunos aficionados que estaban “esperando” a que su equipo tropezara.

“Les hice un pequeño homenaje a aquellos negativos que como están siempre esperando a una situación a ver si pasa algo malo pues al final terminan acertando alguna vez. Había una cierta parte de gente que vaticinaban que aquello iba a suceder como si fuesen videntes y es que lo que sucede, que están siempre en la negativa y yo no quiero gente negativa a mi lado. Yo quiero gente positiva, gente alegre a mi lado y positiva, que piense que van a pasar cosas buenas”, aseveró el técnico.

Además, el entrenador del Levante explicó los motivos por los que colocó como titular a Manu Sánchez, recién llegado al equipo, en detrimento de Xavi Grande, a quien aclaró que no castigó por sus anteriores actuaciones sobre el césped.

“Yo no castigo a nadie, eso era en el cole cuando yo era niño que me castigaban copiando cien veces ‘no volveré a hablar en clase’. Aquí no, simplemente son decisiones que tomamos los entrenadores ni más ni menos. Xavi está haciendo un buen trabajo”, finalizó el entrenador madrileño.