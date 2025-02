Calero: “De fe andamos sobrados, ya quisiera yo ganar cinco partidos seguidos”

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, comentó este viernes que está seguro de que romperán ante el Sporting de Gijón la mala racha que llevan, tras un punto en las dos últimas jornadas, y aseguró que andan “sobrados de fe”, pero recalcó que cada jornada es una “batalla tremenda” por la igualdad que hay en LaLiga Hypermotion.

“De fe andamos sobrados, por ahí no nos pueden pillar. El equipo disputa los partidos, está creyendo. Hay momentos peores y mejores en la temporada, ya quisiera yo ganar no tres, sino cinco partidos seguidos. Sería la leche, pero cada partido es una batalla tremenda, da igual contra el que juegues porque la igualdad es tremenda”, dijo el entrenador del Levante a los medios de comunicación.

La comparecencia de Calero estuvo marcada por segunda semana seguida por la tensión generada por sus declaraciones tras la derrota ante el Racing de Ferrol en el último partido en casa en las que lamentó que había “agoreros” en el entorno que estaban esperando que el Levante perdiera.

“Agorero no es una palabra despectiva. Hay muchos, no sólo en el Levante, en el mundo del fútbol que están deseando que pasen cosas malas para sacar pecho. Y me aburren y los quiero fuera. Son cansinos, que dejen a la gente que tenemos ilusión y que no les echen paletadas de suciedad encima de sus cabezas para que cambien de opinión”, explicó.

“No he pretendido romper ninguna paz social. Mi intención ha sido siempre la de unir a la gente. Les pido que intenten ver el vaso medio lleno. Yo veo el vaso medio lleno o entero y creo en mi equipo, en mi club y en mi afición. Si vamos unidos, nos va a ir muy bien”, recalcó.

El entrenador del Levante insistió en que está cansado “de oír a la gente con pesimismo” y que tienen que disfrutar. “Este deporte es muy bonito y este juego es un espectáculo al que hay que ir con una mentalidad alegre y disfrutar y quiero que mis jugadores se lo tomen así. El motivo es divertir y entretener a la gente y de eso se trata”, indicó.

Sobre el Sporting de Gijón, el madrileño declaró: “Es un equipo muy competitivo, además de por historia, por estadio y afición, es otro de los poderosos de la categoría sin ninguna duda. Vamos a ir con mucha ilusión. En la ida estuvo muy igualado y ahora no espero otra cosa. Y ojalá el empujón del Ciutat más la capacidad de mis jugadores nos lleve a la victoria”.

Además, el entrenador del Levante explicó que esperará al sábado para decidir si tanto Kochorashvili como Algobia están listos para jugar y subrayó que espera que los colegiados protejan al levantinista Carlos Álvarez, que por su forma de jugar recibe numerosas faltas.

“Es verdad que he hablado con muchos árbitros porque en el plan de partido de algún equipo parece que viene de fábrica parar a Carlos de la forma que sea. Es una cuestión del juez. Carlos está muy expuesto, por su forma de jugar, pero es valiente y decidido”, afirmó Calero, que, eso sí, precisó que no va a quejarse porque estas situaciones forman parte del fútbol.