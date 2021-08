Bordalás: "No es la situación ideal, pero hay que tener calma"

¿Con qué sensaciones salió de la reunión con Peter Lim?

De la reunión salí gratamente satisfecho. Me pareció un hombre muy cercano, le expuse las necesidades del equipo y estábamos de acuerdo. Fue una reunión telemática, distendida y tuve la oportunidad de conocerle

¿En qué punto está Cillessen? ¿Ha forzado para llegar al partido?

Cillessen está muchísimo mejor, todavía nos queda una sesión mañana por la mañana antes del partido por la noche, veremos si se encuentra en condiciones de jugar contra el Getafe.

Bordalás con Murthy



Haga un repaso del centro del campo. Soler, Racic, Wass...

Podemos disponer de los tres jugadores. Carlos (Soler) se ha incorporado recientemente, viene de ser medallista y el chico quería iniciar el campeonato con sus compañeros. Él está en forma, es verdad que estuvo parado unos días después de la competición pero lo poquito que ha entrenado con el equipo se le ve bien, quiere ayudar al equipo y cuento con él para mañana. Racic ha estado lesionado pero ya ha entrado con el grupo, le falta un poco de ritmo pero está con una ilusión tremenda. He hablado con Wass y tiene un compromiso grandísimo con él Valencia. Le pregunté por su situación y quiere jugar. No sabemos lo que ocurrirá, confiamos en que continúe con nosotros porque es importante para nosotros y un grandísimo profesional.

¿Qué grado de compromiso adquirió con usted Lim para reforzar el equipo? ¿Cuál es su grado de confianza al respecto? Si se cierra el mercado solo con el fichaje de Alderete, ¿se sentiría decepcionado?

No es la situación ideal, nos gustaría tener algún jugador porque así lo hablamos en su momento y era la hoja de ruta que marcamos de inicio, en la que estábamos todos de acuerdo. Necesitamos apuntalar posiciones para que sea un equipo equilibrado que pueda competir en una categoría dura. En mi reunión, Lim dio luz verde a esas necesidades y estamos a la espera de esas incorporaciones.

¿Creyó que en el primer partido de liga sólo tendría un refuerzo?

Obviamente no, pero siempre surgen dificultades. Nos gustaría haber podido disponer para el primer partido de los jugadores que consideramos que se necesitan y transmitimos, pero ahora mismo estamos pensando en el partido de mañana.

¿Cuál es la situación de los jugadores que no entrenan con el grupo?

Jaume tiene una lesión en la rodilla pero no es una lesión grave, ya está casi para incorporarse con el grupo. Lato ha tenido una lesión muscular y también confiamos en tenerle lo antes posible.

Respecto al compromiso de fichar, ¿qué le dicen? ¿por qué no se cumple?

Todavía quedan quince días y confiamos plenamente en que lleguen esos jugadores. Hay que tener calma y tranquilidad, ahora somos los que estamos y para mañana contra el Getafe, el equipo tiene una ilusión enorme-

¿Qué es lo que más le preocupa del Getafe? ¿Qué se siente al reencontrarse con ellos?



El Getafe es un equipo muy sólido, con jugadores que llevan juntos mucho tiempo, con un nuevo entrenador... Eso es un estímulo, han reforzado la plantilla, no ha perdido ningún partido en pretemporada y es un equipo fuerte, lo conozco bien, va a ser un partido difícil. Tenemos que dar nuestro mejor nivel pero los chicos están preparados para la puesta en escena. Le tengo un cariño porque he estado dirigiéndolo muchas temporadas, tengo una relación magnífica con todos pero en estos momentos defiendo los intereses del Valencia.

¿Cuál es la situación con Guedes?



Es jugador del Valencia CF, ha estado con nosotros toda la pretemporada. De aquí al cierre del mercado no sabemos lo que puede ocurrir. Es un jugador importante y confiamos en que se quede con nosotros.

¿Hablaron de objetivos en su reunión con Lim? ¿La meta debe ser volver a Europa?



No se habló nada de eso, rotundamente no. Obviamente pensamos en el día a día, no podemos pensar más allá. No te puedo responder como técnico, hay otras personas en el club que tienen esa responsabilidad. La mía es que la plantilla que tengo dé el máximo rendimiento, que sea un equipo con identidad y lo dé todo en el campo, esa es mi misión y mi labor en el campo. Nos tenemos que aprender un verbo innegociable, que es "correr". A partir de ahí todo va a poder fluir.

¿Sabe si mañana va a poder inscribir a todos? ¿Qué información tiene sobre Marcos André?

A día de hoy confiamos en que vamos a contar con toda la plantilla para mañana, estoy seguro que el club está haciendo todo para que así sea. Respecto al jugador que mencionas, creo que ahora no es momento de hablar de posibles nombres. Estoy muy centrado en el partido de mañana.

¿Le pediría al club un esfuerzo por el delantero que le gusta? ¿Tienes la certeza de que Alderete esté mañana?



La certeza al 100% no la tenemos nadie, pero confiamos en que el club está haciendo que así sea. Respecto a jugadores que puedan venir, no es bueno para nosotros hablar de ello. Debemos estar muy centrados porque son los primeros tres puntos del campeonato, y así se lo he trasladado a los chicos. Quiero que sea un Valencia reconocible, y ese es el trabajo que llevo haciendo desde el primer día.

¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo con el fondo CVC?



Confío en que sí se apruebe, que la liga dará luz verde. En principio nos interesa a todos, tanto a la Liga como a nosotros como club. Por eso hoy están reunidos, para que los problemas que hay hoy en día con los clubes sean menores.

¿Le va a pedir al equipo un cambio de actitud respecto a la segunda parte ante el Brentford?



No estamos pensando en lo que ocurrió en pretemporada. Sirve para optimizar el nivel de la plantilla, pero nunca me he dejado llevar por los resultados de la pretemporada. Ahora llega el momento de la verdad, el partido de mañana.

¿Qué significa para ti debutar mañana con el Valencia?

Es un momento muy importante para mí como profesional. Lo afronto con calma, tranquilidad, ilusión y una enorme responsabilidad. Detrás del Valencia CF hay una gran historia, una magnífica afición y muchas personas que tienen un sentimiento que he vivido con amigos, gente que conozco e incluso con familiares. Estoy convencido de que no voy a defraudar absolutamente a nadie.

Habló el día de su llegada del binomio con la grada de Mestalla...

Sí, por supuesto es importantísimo ese apoyo, no tenemos ninguna duda de que la afición va a estar con el equipo. Confiamos en que sean un número importante y tenemos la seguridad de que los que estén van a apoyar y alentar al equipo, como lo hacen siempre. Eso nos dará un plus.