Bordalás: “Sigo confiando en los fichajes. Aunque es lógica la inquietud”

Desde luego nadie podrá discutir que José Bordalás ha llegado al Valencia CF con el firme propósito de remar a favor de club. Su discurso suma. Sabía que se enfrentaba a un verano en el que se iba a recordar con frecuencia, lo ocurrido la pasada temporada con Javi Gracia y los no fichajes. Pero el técnico sigue firme en su confianza hacia la palabra del presidente Anil Murthy y el trabajo de la dirección deportiva que encabeza Miguel Ángel Corona. Eso sí, no esconde que hay cierta “inquietud y preocupación” porque el mercado avanza, la Liga arrancó y las gestiones no avanzan a doce días del cierre del mercado. El preparador alicantino es optimista y cree que al final cristalizarán los intentos por reforzar la plantilla para poder afrontar con garantías la temporada.

¿Cuál es la última hora de la negociación por Marcos André?

”No puedo hablar de nombres concretos. No voy a hablar de jugadores que no son nuestros.Tenemos la esperanza y la confianza de que lleguen los jugadores que necesitamos eso es todo lo que puedo decir. No puedo anticipar nada sobre llegadas. Porque no hemos materializado ninguna operación en la que se está trabajando”.

¿Su confianza sigue estando intacta hacia la promesa de que llegarán refuerzos a la plantilla?

“No ha habido incorporaciones y quedan pocos dias. Soy optimista y confío en que vengan porque se está trabajando. Algo de inquietud y preocupación hay. Es lógico que sea así porque la Liga ya arrancó y el único en llegar ha sido Alderete. Pero soy consciente del trabajo que está haciendo el club, con el presidente y el director deportivo a la cabeza y estoy convencido de que al final podrán cerrar las gestiones que están en marcha para poder equilibrar el equipo como hemos venido hablando desde mi llegada. Saben de las necesidades y me consta que están trabajando en ello”.

Bordalás exige máxima intensidad a sus futbolistas









Guedes y su posible salida

”No tengo noticias de que pueda salir. El club no me ha dicho nunca nada a este respecto. Está implicado. No sabemos lo que pasará al final del mercado, nadie puede saberlo, pero hoy en día, veo al jugador con muchas ganas de hacer una gran temporada. Es un futbolista con mucha calidad y mi obligación es sacar su máximo rendimiento”.

El futuro de Kangin Lee

“Kangin Lee es jugador del VCF y mi responsabilidad es ponerle en forma para poder contar con él. No está en la convocatoria de Granada porque necesita más entrenamientos para ponerse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Mientras esté en el Valencia, mi obligación es tratar de sacar lo mejor suyo como jugador”.

Wass se queda

“Hablo todos los dias con él. Contamos con él y su compromiso con el VCF es enorme. No contemplamos que salga”.

El sueño de Arambarri

“No puedo anticipar nada y tampoco descarto nada. Veremos al final que jugadores están al alcance nuestro. Se van acabando las opciones”

El debate en la portería

“Giorgi estuvo muy bien ante el Getafe y Cillessen es un magnífico portero. Mañana sabréis quién juega antes del partido, lo único que puedo decir es que es una gran noticia el regreso de Jasper y la buena actuación de Mamardashvili. Tenemos cuatro grandes porteros”.

Giorgi y Jasper disputan la titularidad en Los Cármenes





El Granada de Robert Moreno

"Granada mantiene el potencial de la temporada pasada con la incorporación de Bacca. Será seguro, un partido dificilísimo”.

Lesión Yunus Musah

“Va bastante bien de la lesión. Confiamos en que pronto esté con el grupo. Es joven y fuerte”.

Portería a cero

“No tiene que ser una obsesión pero si un objetivo. No conozco ningún equipo que encaje goles con asiduidad pueda pelear por grandes objetivos”.

La intensidad mal entendida

“No he oído hablar a mis jugadores de exceso de intensidad. Guillamon llegó tarde y el rival exageró. Les digo que tengan mucho cuidado a los chicos con estas entradas”.

La renovación de abonos

“Me parece una gran noticia que la afición respalde al equipo. Demuestra que tienen ilusión. Es una cifra muy importante en tiempos de pandemia (30.000 abonados). Les damos las gracias”.