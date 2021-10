Bordalás: “No nos podemos marcar objetivos a largo plazo”

Maxi Gómez, duda



En el descanso tenía molestias y tomamos la decisión de cambiarlo por no arriesgar. Está bastante mejor, vamos a ver si podemos contar con él.

Lesionados

Cheryshev tuvo un problema en el ligamento lateral de la rodilla, hizo una buena recuperación y después del Camp Nou se resintió. La lesión no es importante pero está al margen del grupo. Thierry y Lato ya están con el grupo y es posible que mañana podamos contar con ellos.

Reunión de grupo



El juego del equipo

La verdad es que muchas veces el entrenador, cuando se está compitiendo no puede corregir todo. Insistimos en algo que no habíamos trabajado y lo pagamos caro. Forma parte de la historia y estamos centrados en el partido de mañana, difícil e importante.

El Real Betis, solo cuatro derrotas en 2021

No hago caso de las estadísticas. Es una temporada nueva. Es diferente. El Betis está en un gran momento, ha crecido mucho y tiene un gran plantel. Hemos tenido menos días para prepararlo.

Qué le pasa al equipo

Quédate con el mensaje que quieras. El partido del Mallorca es historia. Estamos centrados en el partido contra el Betis, a veces ocurren este tipo de situaciones. Inesperadas, como contra el Mallorca. Nos equivocamos en algunas acciones. El equipo reaccionó y conseguimos empatar. Hemos trabajado, hemos hablado de que no vuelva a ocurrir. Esto es una carrera de fondo y queda muchísima Liga, sigo estando muy tranquilo.

Gayà hace indicaciones



Cómo está físicamente el equipo

El otro día el equipo acabó bastante bien. Nos enfrentamos en esta ocasión, a equipos que tienen un plantel con 22 o 24 jugadores que pueden jugar cualquiera de ellos y pueden tener alternancias.

Análisis de Bordalás

Está muy claro: nosotros hemos tenido problemas a nivel defensivo, encajando muchos goles. No estaba previsto. Cuando encajas con facilidad las posibilidades de ganar se reducen. Estamos incidiendo para corregirlo.

Qué necesita corregir

Sobre todo esa consistencia. En los últimos partidos encajamos mucho. Las posibilidades se reducen. El Betis es muy realizador, con una gran pegada. Tenemos que corregir eso de manera inmediata. Si eso lo mejoramos, el equipo va a crecer.

Cuál es la meta del equipo



Estamos todos en la misma carrera. Paulista es una opinión, tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Ni objetivos a medio o largo plazo, son inviables. El equipo lo va a dar todo. El día a día nos va a marcar dónde vamos a llegar. No nos podemos marcar objetivos a largo plazo.

Guillamón será titular



Hugo Guillamón



Intento poner a los idóneos. Hemos repetido el once durante algún tiempo y preguntaban por las rotaciones. Al hacer cambios, nos extrañamos pero la intención como técnico era considerar que había que afrontar el partido con Racic. La idea era que Hugo participase, pero el resultado me llevó a realizar otros cambios. Hugo Guillamón es un gran jugador y nos está dando mucho.

Agresividad

Si vemos los números, podemos pensar que sí. Es una coincidencia. Ha habido partidos que haciendo menos faltas que el rival, consigues una victoria.

Bordalás, en rueda de prensa



El tema anímico

Es fundamental. Da igual los resultados, tienes que estar preparado anímicamente y mentalmente. Siempre es fundamental el estado anímico del futbolista. Con las victorias, lo anímico está mucho mejor. Pero no veo al equipo mal, para nada. Tiene la necesidad y la ilusión de conseguir un buen resultado para estar mucho mejor.

Real Betis

El Betis es un grandísimo equipo. Una plantilla amplia, jugadores muy bien dotados técnicamente, con gol, con experiencia. Domina varias facetas del juego. Transiciones muy rápidas, alternativas en el juego. Siempre complicado y difícil. Hemos trabajado para intentar desarrollar un buen juego y conseguir una victoria

Paulista

Las respeto muchísimo. Hablamos muchísimo, es uno de los capitanes. Es un futbolista muy ambicioso, como lo soy yo y comparto muchas cosas de las que dice. Pero debemos ir paso a paso. Nuestro objetivo tiene que ser conseguir una victoria cuanto antes.

Vuelve Tierry



Seis partidos sin ganar

Por supuesto que puede ganar. Somos un equipo que creemos en el trabajo, después de una racha de resultados adversos, el equipo está más cerca de conseguirlo. Somos optimistas en ese aspecto.

La portería

Tenemos varios porteros, están trabajando bien. No está cerrado, no hay ningún debate. Como técnico, todos están preparados para cuando se les necesite. Está jugando Cillessen pero tenemos tres porteros más. Hablamos con Ochotorena aspectos de mejora. No se puede achacar la responsabilidad cuando se encaja única y exclusivamente al portero. Mamardashvili salió del once porque anímicamente estaba con una gran responsabilidad. No domina el idioma. No lo cambiamos porque hubiera estado mal. Tiene posibilidades.

Maxi Gómez, no está roto



Unas molestias. No había una lesión importante. Una pequeña sobrecarga. Si no está, es porque él no tiene buenas sensaciones y no es cuestión de asumir riesgos.