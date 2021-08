Bordalás: “¿El mediocentro? No nos hemos olvidado…”

Marcos André

“Confiamos en que eso pueda ocurrir. Ya se ha incorporado con el equipo, con sus compañeros, esa es la buena noticia. A nivel físico está preparado para ayudar al Valencia CF”.

“He podido hablar antes del entrenamiento con él. Le he dado la bienvenida, se ha presentado y es pronto, pero ya está totalmente integrado. Dándole las primeras indicaciones, lo que es el equipo y lo que esperamos de él. Viene con ilusión y compromiso”.

Marcos André ya está disponible



Más fichajes



“Estamos dentro del plazo, el club sigue trabajando con la hoja de ruta que teníamos. Seguimos trabajando para completar y equilibrar la plantilla”.

Mediocentro



“No nos hemos olvidado. Estamos dentro del plazo, estamos trabajando para equilibrar la plantilla. No puedo decir jugadores que puedan llegar ni que puedan salir. No podemos asegurar nada”.

Portería

“Todo está en lo mismo. Hay posibilidades de que lleguen y salgan futbolistas. Se está trabajando para lo mejor para el equipo. Tenemos cuatro porteros y mientras no haya una noticia distinta, son jugadores del Valencia CF”.

Plantilla ideal

“Ahora mismo estamos inmersos en el mercado, en las posibles incorporaciones en si puede haber alguna salida. No podemos dar pistas. Estamos en contacto con diferentes opciones y hablar de posiciones sería dar pistas y no sería bueno para el club por las negociaciones. Ya sabéis las necesidades. Estamos abiertos a equilibrar la plantilla para poder competir. Será una temporada muy exigente”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Kang in lee, a la espera de resolver su futuro



Objetivo

“Nuestro objetivo es el siguiente partido. Esa es la idea. Siempre ha sido la forma de trabajar que he tenido como técnico. No nos ponemos objetivos ni a medio ni a largo plazo. El fútbol es hoy. Mañana será un partido contra el Alavés de mucha exigencia, no ha sumado ningún punto todavía y será un partido difícil”.

Falta de gol



“No. Sinceramente, llevamos dos jornadas únicamente y el haber marcado dos goles no es nada significativo. Fueron partidos muy disputados. Estamos tranquilos, tenemos jugadores que van a demostrar que tienen un gran nivel. Para mí lo más importante es el compromiso, el trabajo, las ganas de mejorar que están demostrando desde el primer día”.

Hoja de ruta



“Claro que cabe la posibilidad y estamos trabajando para que llegue algún jugador. Hay jugadores que me gustaría que no se marcharan. Mientras esté abierto el mercado, puede ocurrir cualquier cosa, no en el Valencia sino en cualquier equipo”.

Kangin

“Kangin, no os puedo decir nada. A fecha de hoy es jugador del Valencia y es una decisión del club y mi obligación como técnico es contar con él. No os puedo contar más”.

Maxi, protegido tras su golpe en Granada



Maxi Gómez



“Tuvo que ser intervenido, la brecha fue importante. Aguantó todo el partido, demostrando su compromiso con el Valencia. Es un jugador muy importante para el equipo y debemos estar contentos. Hoy ha entrenado con una máscara, está bien. Confiemos en que pueda jugar y que vaya a estar mañana con el equipo”.

Marcos André, 723 días después un fichaje

“Presión ninguna. No sé lo que ha pasado anteriormente, no puedo opinar. En el tiempo que yo estoy aquí, se está trabajando para reforzar la plantilla. No hubiera gustado que se incorporase antes pero no es una gestión rápida. Es joven y consideramos que puede ser importante para el presente y futuro del club. Es una muy buena noticia”.

Soler, selección



“Me alegro mucho por el chico. Siempre me pongo en el lugar de los futbolistas y siempre que te llame tu selección es motivo de orgullo. El chico lleva un gran tute, pero es muy joven, tiene ganas de crecer y esto siempre es importante para el crecimiento de un futbolista como Carlos Soler, importantísimo para nosotros”.

Lesionados

“Están bastante bien. Casi todos. Quizá no podamos contar con todos para mañana, es muy probable que no. Pero ya están en la recta final para entrenar con normalidad y disponer de ellos”.

Mestalla: 33.000 abonados

“Sin duda, siempre lo he dicho. Tenemos que conseguir que Mestalla sea un campo complicado, difícil. La vuelta de nuestros aficionados, el número de abonados es digno de resaltar y agradecer. Son el jugador número 12, los que nos dan energía. Los que le dan fuerza al equipo”.