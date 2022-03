Bordalás: “Hay que ser realistas a pesar de haber llegado a la final de Copa”

José Bordalás quiere mantener los píes en el suelo. Quizás intuye cierta euforía tras el pase a la final de la Copa del Rey ante el Betis y la posibilidad de un título. Sabe que hay que ser realista y reivindica los problemas que ha tenido su equipo a lo largo de la temporada con las lesiones, para justificar, no en modo excusa, la irregular trayectoria de su equipo. No descarta la entrada en la convocatoria de Paulista a pesar de que el central no ha entrado con el grupo en toda la semana. Recupera a Yunus Musah tras cumplir sanción y tendrá las bajas seguras de Gayà, Lato, Thierry y Cillessen. El meta lleva una semana trabajando con normalidad, pero prefiere no arriesgar con el neerlandés, sobre todo, por la fiabilidad que está mostrando Mamardashvili asumiendo la titularidad bajo palos.

Bajas para Elche

Tenemos que decidir sobre Paulista. Tenía buenas sensaciones y vamos a ver si nos puede ayudar. Thierry y Jasper están con el grupo, pero es complicado porque llevan poco tiempo y tenemos que ser prudentes

Aumento del Fair Play Financiero

Es el momento de estar centrados en el día a día y en el presente. No hemos hablado de nada que tenga que ver con el futuro y con la próxima temporada. Tenemos demasiado en juego para dedicarnos a otra cosa

Paulista debe dosificar sus participaciones con el equipo





Pensando en la Final de Sevilla

Tenemos en cuenta todas las situaciones. No podemos arriesgar a ningún jugador, pero no es cuestión de la final, siempre debemos ser prudentes con el estado físico de los futbolistas.

Eficacia ofensiva

El último partido en Getafe es verdad que nos quedó una sensación negativa, pero no podemos quedarnos solo con ese partido. Nuestro desequilibrio venía por la parte defensiva y eso es algo que hemos mejorado en los últimos encuentros. Las bajas no son excusas, pero son una realidad. Nos obligan a poner a jugadores fuera de su lugar natural o incluso a cambiar el dibujo táctico. Todo esto influye tanto en la disposición defensiva como en la ofensiva

Visita al Martínez Valero

Es un equipo que se ajusta muchísimo. Sabe defender tanto en bloque bajo como en bloque medio. Tiene mucho oficio y sabemos que será un partido muy complicado. Ese es el partido que esperamos. El Elche lo ha demostrado contra equipos grandes como el Barça. Está en un buen momento y seguro que va a plantear un encuentro muy complicado para lograr nuestra intención que no es otra que sumar los tres puntos.

El Valencia necesita la mejor versión de Guedes





Estilo Bordalás

No voy a definir mi estilo después de veinte años en la profesión. Eso le corresponde a otros. No podemos tener de referencia solo el partido de Getafe. Tenemos que ser realistas y tener los pies en el suelo, no podemos pensar que por haber logrado el pase a la final de Copa, el equipo va a poder pelear por puestos Champions.

Estilo de Francisco en el Elche

Esto no es cuestión de estilos. Llevo muchos años en el fútbol y no veo tantos estilos como se habla desde fuera. Creo que los partidos se definen por detalles y sobre todo por la eficacia que tienen de cara a la portería contraria. Veo partidos de todas las ligas y en el fútbol actual, predomina la fiabilidad, el balón parado, las transiciones, no hay tantos estilos como se habla desde fuera.