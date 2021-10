El Betis saca los colores al Valencia

Jesús Vázquez fue el protagonista en la previa por su titularidad y él fue quien tuvo la primera ocasión del partido demostrando descaro. Su recorte y posterior disparo lo sacó Claudio Bravo con fortuna.

Fue un espejismo. A los diez minutos salieron a relucir los horrores defensivos del equipo de Bordalás. Falla Paulista en la pugna con Borja Iglesias y luego Alderete no mide y arroya al delantero verdiblanco. Penalti claro y gol del Panda. 1-0 y cuesta arriba.

En el 24, Cillessen desvía al palo un disparo de Fekir. Cuatro minutos más tarde, contragolpe de los de Pellegrini, de nuevo el desajuste defensivo lo vuelve a aprovechar Borja Iglesias con fortuna en un disparo desde la frontal que da en Foulquier y lo convierte en imparable para Jasper. 2-0.

Noqueado el Valencia en media hora, de nuevo tiró de raza. Al saque de esquina de Gayà, lo remata Paulista con más corazón que otra cosa. 2-1.

Tras el gol, el central brasileño tuvo que retirarse por un golpe en la cabeza que le provocó mareos. La mala fortuna persigue al equipo valencianista. Por si no fueran suficientes seis bajas por lesión, Paulista no acaba la primera parte. Diakhaby al campo.

En la segunda mitad entraron Yunus y Helder Costa. Lo primero que vieron ambos sobre el césped es un cabezazo de Pezzella, libre de marca en área pequeña para marcar el tercer gol bético. Una vez más, error en la marca, el argentino remata solo mientras los demás asisten al testarazo como espectadores de lujo.3-1.

Se quejaba en la rueda de prensa previa al partido Bordalás, de la falta de contundencia de su equipo en zona defensiva y de la permisividad y endeblez de su equipo. Pues el cuarto gol fue un ejemplo de ello. Diakhaby no ataca un balón largo y se la come a la espalda para que Juanmi marque ante la salida de un Cillessen desesperado. 4-1.

Diakhaby estuvo a punto de desquitarse de su noche horrible con un bonito remate de cabeza que Bravo saca en la línea de gol.

El equipo de Bordalás encadena siete partidos sin ganar. Preocupante racha con tres puntos de los últimos veintiún disputados. Y engorda de manera preocupante la cifra de goles encajados. Diecisiete tantos, sólo superado por Cádiz y Levante que están en la zona del descenso.

El capitán Gayà, expresaba al final del partido, la decepción del vestuario: “tenemos que pedir perdón a la afición. Podemos perder, pero no de esta manera. Cometemos errores infantiles. Venimos de dos años muy difíciles y estamos otra vez cayendo en los mismos errores y debemos de reaccionar ya, no hay tiempo que perder. Encajamos muchos goles por errores propios. Tenemos que volver a la solidez del equipo del inicio de temporada, de lo contrario será muy complicada la temporada y no podemos permitirlo”.