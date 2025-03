Barrenechea se hace un hueco en el corazón de Mestalla

Enzo Barrenechea fue uno de los jugadores más destacados de la cita del sábado en Mestalla. Sus cifras así lo marcan. Fue el futbolista que más entró en juego (91 toques), el que más duelos ganó (9 de 13), el que más pases hizo a campo rival (50), el que más envíos completó en el último tercio del campo (26) y el que más pases largos acertó (12). Además de la asistencia que dio a Sadiq para el gol de la victoria que permitía al Valencia CF abandonar el descenso. Unos números que redondean un protagonismo incipiente del argentino sobre el verde.

Su protagonismo con Corberán es total. Se ha convertido en uno de los fijos, uno de los que componen la columna vertebral de un equipo que, solo desde la llegada del técnico de Cheste, estaría en puestos europeos. Ha jugado todo cuando ha estado disponible. Se perdió el duelo al Barça en Montjuïc, el 7-1, por una lesión en el pie que arrastraba de la cita en Mestalla ante el Real Sociedad y no pudo estar ante el Villarreal en La Cerámica con acumulación de tarjetas. El resto de tiempo, Corberán no ha dado lugar a la duda sobre si iba a alinearle a él o a Pepelu de inicio.

VCF Enzo, fijo para Corberán

Con este contexto, el valencianismo no puede evitar pensar en el futuro. Enzo Barrenechea llegó cedido al Valencia CF este verano sin opción de compra. Su arraigo a la ciudad y al club es más que evidente en sus redes sociales. El sábado publicó una foto de la grada de Mestalla y es habitual ver a su perro ataviado con alguna prenda del Valencia CF. No quiere decir nada, pero es evidente que está a gusto. No obstante, el futuro no depende de él ni del club che.

El primer actor protagonista del verano será el Aston Villa, que tendrá que decidir qué quiere hacer con el futbolista tras un año de cesión. Cabe recordar que lo firmó por 8 millones de euros antes de enviarlo a préstamo. Como sucede en todas las cesiones, el club de Birmingham monitoriza al jugador para ver su evolución y si les puede ser útil en un proyecto europeo. El siguiente actor será el mercado. Desde el Valencia CF se cree que, visto su rendimiento, algún club europeo podría invertir por el jugador y pagar una gran cantidad con la que a día de hoy parece impensable que los valencianistas puedan competir. Si el Aston Villa prefiriera cederlo de nuevo, ahí volvería a entrar en juego el Valencia CF y el propio Enzo Barrenechea si entiende que quiere seguir en Mestalla. Muchas incógnitas por resolver y a esta hora muchas hipótesis. El tiempo y el mercado marcarán el futuro del jugador. Antes tiene una misión: mantener al Valencia CF en Primera División.