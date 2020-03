Bardhi transforma su casa por el coronavirus

La crisis sanitaria ha dejado a Enis Bardhi sin dos de sus objetivos en materia deportiva: el final de temporada con el Levante UD en LaLiga y la histórica eliminatoria que debía jugar con Macedonia del Norte para intentar clasificarse para una Eurocopa que ahora será en 2021 y no este próximo verano. Sin embargo, el jugador balcánico ha dado una prueba más de su madurez en una rueda de prensa virtual con el club y pone por delante solventar la crisis y, sobre todo, sacar conclusiones positivas.

Bardhi explicó que “a todo el mundo nos ha cambiado la vida en este tiempo” y se mostró convencido de que la sociedad aprovechará esta crisis para sacar “algo positivo”. “Echo de menos mucho los entrenamientos, el estadio, la ciudad, los partidos, lo que sea… Cuando salgamos de esta situación hay que valorar todas las cosas, tomar un café y hablar con un amigo y no mirar el móvil”, declaró.

“Vamos a valorar un entrenamiento en Buñol con frío y viento y lo que sea. Vamos a salir de este virus con muchas cosas positivas. Lo más importante es que la gente se sienta con salud y que se queden en casa”, insistió el jugador balcánico.

Además, Bardhi confesó que se ha visto obligado a hacer una pequeña reforma en casa. “Tenemos que entrenar y cuidarnos. Nos envían cada semana nuevos entrenamientos para hacerlos en casa. Mi casa es casi un gimnasio, pero es nuestro trabajo y hay que intentar aprovechar de la mejor manera esta situación y creo que estamos manteniéndonos bien para pensar que algún día vamos a salir de esta situación”, dijo.

El centrocampista del Levante reconoció que echa de menos a su familia, que vive en Macedonia del Norte, y que cumple a rajatabla las órdenes de su madre para que cumpla con el confinamiento. “Mi madre especialmente me dice que no salga de casa, que haga la compra online y que no salga”, explicó el futbolista, que invierte el tiempo en “leer, ver una película o ver partidos anteriores para encontrar errores y mejorar cosas”.

Además, Bardhi se refirió a la eliminatoria que debería haber disputado con Macedonia del Norte clasificatoria para la próxima Eurocopa, que finalmente se disputará en 2021. “Iba a ser histórico en Macedonia porque si ganábamos a Kosovo jugábamos otra ronda. Ahora nos toca cuidarnos. Este partido se jugará el 4 de junio, así que a prepararse a tope”, finalizó.