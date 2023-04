Baraja: "Todos en el club necesitamos exigirnos más"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, incidió en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Sevilla en Mestalla, que para sacar adelante la situación en la que se encuentran, inmersos en la zona de descenso, "sólo cabe la máxima exigencia" en todos los estamentos del club y pidió huir del tremendismo.



"En el tiempo que llevo aquí es evidente que esta situación sólo la sacaremos adelante desde la exigencia, cuando uno da el 100 por cien luego hay que sacar el 120 por cien, es la única manera que veo de sacar esto. No he venido aquí para dejar llevarme por la corriente y pensar que todo está mal. Si cada uno es responsable y metemos la actitud y tenemos la exigencia alta todos, estaremos más cerca de salir adelante y salir de esta situación", explicó.



"Al final hay determinadas cosas que vemos qué tenemos que mejorar o corregir y otras que se están haciendo bien pero no se están reflejando en el resultado. No podemos entrar en esa sensación de tremendismo o de final del mundo que a veces se vive. Vamos a dejar de poner el foco en otras cosas y ponerlo en lo importante que es exigirnos más", agregó.

?? Baraja: “Todos tenemos que dar el máximo y exigirnos todavía más para salir de esta situación”#ValenciaSevillaFC#ADNVCF#CORVCF — Valencia CF (@valenciacf) April 15, 2023



"El equipo tiene una buena actitud pero no estamos consiguiendo los resultados, por lo tanto hay que empujar más. Jugamos en casa, hay mucho en juego, tenemos que dar el máximo y luego un poquito más aún y desde esa idea podamos cambiar la situación", prosiguió el Pipo, quien también insistió en que "la contundencia en las dos áreas es fundamental".



Ante el vital duelo ante el Sevilla, Baraja apostó por mantener la buen inercia como locales desde su llegada -con dos victorias y un empate- y restó importancia a los sistemas de juego que pueda o no emplear.



"Tenemos que centrarnos en los que nos va a llevar a ganar. Ahora mismo tenemos que agarrarnos a que el equipo en casa se ha mostrado bien en lo que queremos, que es que haya energía, saber competir y no dar la sensación nunca de darlo por perdido. Pensamos y tenemos la ambición de sacar el partido adelante", aseguró.



Respecto al rival indicó: "Espero un buen Sevilla. En la Liga está por encima de nosotros, pero también pensarán que es un partido importante porque no están salvados. Espero que nos compitan, cuentan con un entrenador que conoce la categoría perfectamente y sabemos lo que va a buscar y pretender, nos va a poner las cosas difíciles y tenemos que dar respuestas a eso y estamos convencidos de que lo vamos a hacer".



"Nos jugamos mucho todos, ello lo saben. Hemos preparado bien el partido, nos vamos a enfrentar a un gran rival, que el otro día jugó los cuartos de final de la Liga Europa, pero tenemos que ser un equipo enérgico, con intensidad y tratar de conseguir ganar el partido", apostilló.



El técnico valencianista informó sobre el estado físico de Nico González y señaló que esperarán al mismo día del partido par ver su evolución, aunque se mostró optimista.

Sobre el canterano Javi Guerra, Baraja ha afirmado lo siguiente: "Está trabajando bien y por supuesto está preparado. Todos tienen posibilidades de entrar. El calendario te da opciones de jugar. Espero lo máximo de mi equipo, independientemente de los nombres. Si a Guerra le toca participar tiene que estar preparado y seguro que cuando llegue el momento lo va a hacer bien".