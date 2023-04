Baraja tendrá que rehacer su once ante el Elche

Baraja tendrá que volver a encajar las piezas de su once para el decisivo choque del domingo en el Martínez Valero ante el Elche. En las ocho jornadas que lleva dirigiendo al Valencia CF no ha repetido equipo, principalmente llevado por las lesiones. El domingo tendrá que buscar, de nuevo, alternativas, esta vez por sanciones. Hugo Duro vio la quinta cartulina amarilla ante el Sevilla e Ilaix Moriba se autoexpulsó con una entrada de roja directa que le hará cumplir también una jornada de sanción. Además, ni Thierry, ni Kluivert todavía ambos, en el periodo de recuperación de sus respectivas lesiones.

El técnico va a estar toda la semana pendiente de Nico González. El centrocampista gallego recayó de su lesión en el tobillo derecho ante el Almería y, aunque forzó, no pudo llegar al choque ante los de Mendilibar. Ahora espera poder sumar ante los franjiverdes y, de paso, evitar un problema doble ante la ausencia de Ilaix que fue titular el pasado sábado. Si Nico no llega, Guillamón sería la alternativa. La otra es la apuesta por el chaval del filial, Javi Guerra que debutó disputando los últimos minutos del choque ante los del Pizjuán. Guillamón ha perdido fuelle en su fútbol y su bajo estado de forma le ha llevado al banquillo. Ahora, si Nico no está, el de La Eliana puede tener su particular revalida para reivindicarse cuando el equipo más lo necesita.

La baja en la delantera tiene fácil solución. Edinson Cavani sigue siendo la apuesta de Baraja para la posición del nueve. A pesar de su divorcio con el gol. Lleva cinco y no marca en Liga desde el pasado 31 de diciembre ante el Villarreal. Además, su estado físico no está al cien por cien lo que le ha llevado al banquillo, por ejemplo ante el Almería. Pero ante la ausencia de Hugo Duro, el uruguayo es indiscutible a pesar del affaire que protagonizó con Marchena tras ser sustituido ante el Sevilla. Al delantero no le sentó bien el cambio y se fue con aspavientos, lanzando una botella y haciendo visible con gestos y protesta su decepción por la decisión de los técnicos. El propio Baraja le afeó la conducta en sala de prensa al considerar un menosprecio al resto de compañeros.

Pero, a pesar de esta situación, el entrenador no tiene más, la opción es un Marcos André con cero protagonismo en toda la temporada, y el Valencia no se puede permitir el lujo de prescindir de su hombre gol, a pesar de la sequía que dura ya cuatro meses.

Habrá que ver que continuidad le da a su planteamiento de doble lateral con Lato y Gayà por delante. Una situación que dejó a Lino en el banquillo de inicio, un lujo que tampoco seguramente se pueda permitir un equipo bajo mínimos en ataque.

Hoy jornada de descanso en Paterna. A pesar de ello, han acudido a la Ciudad Deportiva para trabajar la recuperación los lesionados, Kluivert, Nico y Jaume, y también, de manera voluntaria, algunos futbolistas como Gayà, Foulquier, Paulista o Castillejo.